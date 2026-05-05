Kreće izgradnja prvog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina

Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je realizaciju Jarunskog mosta vrijednog 140 milijuna eura. Radovi počinju 2028. godine

Na današnjoj konferenciji za medije u gradskoj upravi, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević najavio je realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko desetljeća – izgradnju prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina, te tek trećeg preko rijeke Save s tramvajskom prugom u cijelom gradu.

- Procijenjena vrijednost projekta je 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi su gotovo u potpunosti riješeni te se na jesen očekuje i konačni izgled mosta. Riječ je o strateški ključnom zahvatu koji će omogućiti širenje tramvajske mreže, uključujući prometno povezivanje s budućom Nacionalnom dječjom i Sveučilišnom bolnicom u Blatu - istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Most će biti duljine 625 metara i 38 metara širine s četiri prometne trake, tramvajskom prugom, pješačkom i biciklističkom infrastrukturom, a povezat će Trešnjevku – jug i Novi Zagreb – zapad u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Imenovan je ocjenjivački sud koji čini deset članova, redom vrhunskih stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma, koji će osigurati da Zagreb dobije most koji nije samo funkcionalan, nego i njegov prepoznatljiv simbol.

Slijedi provedba natječaja te pregovarački postupak za izradu idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole, a potom i realizacija kroz model 'design & build'. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.