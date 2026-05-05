Bjelovarska pivovara u koju je ušao Modrić ponovno s padom prihoda

Craft pivovara u kojoj Luka Modrić drži trećinu vlasništva bilježi pad prihoda i dobiti, a na pitanja Lidera nije odgovorila

Kada je u ožujku prošle godine vijest o Luki Modriću kao novom suvlasniku bjelovarske Zeppelin craft pivovare obišla medije, tvrtka je, prema tada dostupnim podacima Fine za 2023. godinu, bilježila prihode veće od 600 tisuća eura i 16 zaposlenih. U 2024. prihodi su pali na oko 500 tisuća eura, a godinu dana kasnije financijska slika izgleda još lošije.