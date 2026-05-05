Plenković: Razumne cijene ključne za turističku sezone

Premijer je istaknuo da 60 posto europskih turističkih tvrtki ima pad potražnje od 20 posto zbog Zaljevske krize i rasta cijena aviokarata

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ponovno je u utorak pozvao turistički sektor na razumno formiranje cijena, ocijenivši da je to ključno pitanje koje će utjecati na ovu turističku sezonu.

Plenković je to rekao u uvodu 5. sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma kojom je predsjedao, a koja je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) okupila brojne predstavnike turističkih udruženja, kompanija, cehovskih udruženja, uz nazočnost i više ministara, a između ostalih i guvernera HNB-a Borisa Vujčića.

Predsjednik Vlade je podsjetio da je po podacima DZS-a inflacija u travnju iznosila 5,8 posto na godišnjoj razini, što je posljedica i rasta cijena energenata, pri čemu je poručio da treba paziti i da rast cijena usluga ne pridonosi rastu inflacije.

Kako bi današnji sastanak bio učinkovit, kazao je, bilo bi dobro da ima konkretniji nastavak u smislu formiranja cijena, "na malo pametniji i bolji način nego što je to bilo prošle godine". "To bi za nas bila najveća korist, a naravno i za sektor i uopće za rast hrvatskog gospodarstva", istaknuo je Plenković, apostrofiravši politiku cijena i kvalitetu usluga kao najvažnije.

"Želja je da vi svi skupa dobro poslujete, ali da od toga imamo koristi i kao država, kao gospodarstvo i kao društvo te da znamo da smo na vrijeme poslali poruke koje su bitne", kazao je.

Rekao je da je turistički promet u ovoj godini vrlo dobar, unatoč globalnim okolnostima koje ne djeluju u prilog turizmu i energetskoj sigurnosti. Od početka godine je tako ostvareno 2,3 milijuna dolazaka i 6,5 milijuna noćenja turista - uz rast od tri posto u dolascima i 1,4 posto u noćenjima.

Ulaganja u kontinentalni turizam i granice rasta

Većina prometa je ostvarena u jadranskom dijelu Hrvatske, no Plenković je istaknuo i poraste u kontinentalnoj Hrvatskoj - u dolascima od pet posto i tri posto u noćenjima. "To znači da smo inteligentno ulagali u razvoj kontinentalnog turizma, što je u skladu sa svim dokumentima koje smo usvajali u proteklim godinama", ustvrdio je predsjednik Vlade.

Istaknuo je i da su lanjski prihodi od stranih turista dosegnuli 15,3 milijarde eura, uz rast od dva posto.

Prema njegovim riječima, prihodi nešto iznad 15 milijardi eura, uz oko 22 milijuna dolazaka i 110 milijuna noćenja su "granice rasta" hrvatskog turizma u protekle 2-3 godine.

Velika utakmica u trenutcima turbulencija

"Upravo činjenica da smo došli u tu fazu nalaže da zajednički u ovom formatu promislimo što možemo učiniti da i dalje imamo rast hrvatskog turizma i da nam turistički promet bude i dalje dinamičan i u ekspanziji kao u proteklih 10 godina", poručio je Plenković.

U kontekstu krize na Bliskom istoku, spomenuo je i globalni rast cijena aviokarata, iznijevši podatke Europske putničke komisije da više od 60 posto turističkih kompanija bilježi pad potražnje od 20 posto.

Dolazi do određenog preusmjeravanja potražnje - od destinacija koje su bliže sukobu prema Europi, pa je to i prilika da se dio turista privuče u Hrvatsku, kazao je.

No, naglasio je, za to je važna konkurentnost cijena i kvalitete, pa treba imati u vidu da druge zemlje Mediterana ne budu "brže" i preusmjere promet na svoja tržišta. "Nastala je velika utakmica u trenutcima turbulencija na tržištu", poručio je Plenković.

Ustvrdio je i da su mjere države u proteklom razdoblju išle "jako u prilog" turističkom sektoru, apostrofiravši i želju da što veći broj hrvatskih građana bude u prilici "osjetiti blagodati hrvatskog turizma". Između ostalog, kazao je da je Hrvatska velikim dijelom autodestinacija, u tom kontekstu spomenuvši i Vladine intervencije u cijene naftnih derivata.

Glavina: Na konkurentskim tržištima smanjuju se marže

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je rekao da je u okolnostima geopolitičkih nestabilnosti važno da Hrvatska ostane percipirana kao sigurna turistička destinacija. U jeku svih promjena na tržištu, Glavina je između ostalog apostrofirao i snažna ulaganja u promociju hrvatskih destinacija, kao i ulaganja u ravnomjerniji razvoj turizma.

I on je poručio da će ove turističke godine cjenovna konkurentnost imati presudnu ulogu. "Hrvatski turizam je snažno rastao, ali ulazimo u fazu u kojoj tržište jasno postavlja određene granice i gdje takav rast više nije održiv i realan", poručio je.

Kazao je i da sva istraživanja pokazuju da gosti danas biraju destinacije za odmor prvenstveno prema omjeru cijene i kvalitete.

Ustvrdio je i da akteri na Hrvatskoj konkurentnim tržištima u ovoj situaciji reagiraju "smanjenjem marži kroz cijeli lanac vrijednosti". "To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi, želimo li ostati konkurentni", poručio je Glavina.