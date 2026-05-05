Investicija Končara i Siemensa: 260 milijuna eura i 350 novih radnih mjesta

Počinje proširenje tvornice transformatora u Zagrebu koja jače globalnu konkurentnost kompanije u jeku energetske tranzicije

Svečanim polaganjem kamena temeljca za proširenje proizvodnih kapaciteta tvornice velikih energetskih transformatora obilježen je početak nove investicijske faze tvrtke Končar – Energetski transformatori (KPT). Kamen nije, kao što je uobičajeno, odmah zakopan u zemlju na gradilištu uz postojeću tvornicu na zagrebačkom Jankomiru, već je simbolično otkriven u jednoj od hala KPT-ove tvornice gdje se svečanost održala.

A ni kamen nije običan kamen, već kamena maketa transformatora koju su napravili zaposlenici KPT-a. U staklenu kupolu uz kamenu maketu položena je i vremenska kapsula s porukom o tome što ovo proširenje znači za KPT.

Važan iskorak za domaću industriju

Investicija vrijedna oko 260 milijuna eura, naime, dolazi u trenutku izrazito snažnog rasta globalne potražnje za opremom iz područja prijenosa i distribucije električne energije te predstavlja važan iskorak za domaću industriju u razdoblju intenzivne energetske tranzicije. Realizacijom projekta dodatno će se učvrstiti pozicija jedne od vodećih svjetskih tvornica velikih energetskih transformatora, uz istodobno povećanje njezinih proizvodnih kapaciteta.

- Ova investicija predstavlja iskorak koji nadilazi povećanje kapaciteta, radi se o jačanju naše dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu. U narednim godinama dodatno ćemo unaprijediti tehnologiju, optimizirati procese i razvijati kompetencije naših zaposlenika kako bismo odgovorili na sve složenije zahtjeve energetske tranzicije. Naš cilj je jasan: ostati pouzdan partner u razvoju moderne, održive i sigurne elektroenergetske infrastrukture - istaknuo je Boris Potočki, predsjednik Uprave KPT-a.

Nadovezujući se na investicijski ciklus započet 2022. godine, trenutačno proširenje predstavlja sljedeću fazu dugoročne strategije rasta. Projekt će rezultirati otvaranjem oko 350 novih radnih mjesta – od čega 250 u proizvodnji i 100 za visoko kvalificirane stručnjake.

Končar – Energetski transformatori prva je zajednička tvrtka Siemens Energyja i Končara, koja je s radom započela još 1995. godine, a danas predstavlja jednu od najboljih tvornica velikih energetskih transformatora u svijetu. U KPT-u Siemens Energy ima 51 posto vlasničkog udjela, a Končar 49 posto.

-Dugogodišnje partnerstvo Končara i Siemens Energyja omogućuje učinkovit odgovor na rastuću potražnju za energetskim transformatorima u razdoblju u kojem su globalni opskrbni lanci i dalje pod pritiskom. Kontinuiranim širenjem proizvodnih kapaciteta jača se otpornost opskrbnog lanca te se pouzdano podržavaju kupci u realizaciji ključne elektroenergetske infrastrukture - rekao je Tim Holt, član Uprave Siemens Energyja.

- Partnerstvo sa Siemens Energyjem već desetljećima donosi konkretne rezultate, a ova investicija njegov je logičan nastavak. Zajedno razvijamo projekte koji imaju globalni doseg i koji potvrđuju da sinergija međunarodnog iskustva i domaće industrijske ekspertize može stvarati dugoročnu vrijednost u pozicioniranju Hrvatske na globalnoj karti energetske tranzicije - nadovezao se Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara.

Končar jača svoj izvozni potencijal

Svečanosti su, uz predstavnike KET-a, Siemens Energyja i Grupe Končar, nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar te veleposlanik Savezne Republike Njemačke u RH Nj. E. Pascal Hector.

-Ovaj industrijski projekt od iznimne je važnosti za Hrvatsku. Riječ je o snažnom investicijskom ciklusu u kojem Končar, koji u suradnji s partnerima, ulaže ukupno 800 milijuna eura u sektor izravno povezan s jednom od ključnih globalnih tema - energijom, energetikom i razvojem energetskih mreža. Današnje ulaganje, u partnerstvu s kompanijom Siemens Energy, od 260 milijuna eura u proširenje tvornice energetskih transformatora, uz otvaranje 350 novih radnih mjesta, predstavlja važan i konkretan korak naprijed.

Ovim projektom Končar dodatno jača svoju industrijsku snagu, izvozni potencijal i poziciju među vodećim proizvođačima u energetskom sektoru. Riječ je o strateškom iskoraku koji potvrđuje jasan razvojni smjer Hrvatske, a to je ulaganje u znanje, proizvodnju i partnerstva s globalnim liderima, uz snažan fokus na digitalizaciju, automatizaciju te istraživanje i razvoj. Stoga je današnja poruka jasna - bez energije nema gospodarstva, a bez snažne industrije nema stvarnog gospodarskog napretka - poručio je premijer Plenković.