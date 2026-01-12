Poslovne promjene

KING ICT restrukturirao Upravu: Vranješ i Jaić jačaju vodstvo

12. siječnja 2026.
Plamenko Barišić,predsjednik Uprave KING ICT-ija:Morali smo maksimalno investirati u zaštitu vlastitog radnog okruženja - Kao IT tvrtka osnovana prije više od 25 godina, vrlo rano smo uvidjeli prednosti i koristi koje donosi informatizacija i digitalizacija poslovanja. ERP, CRM, DMS, HR, BI i productivity alati, godinama se moderniziraju i unaprjeđuju sukladno rastu i razvoju tvrtke, poslovnim procesima, regulativama i zakonskim okvirima. Pravovremena dostupnost poslovnih informacija od kritične je važnosti za donošenje odluka na svim razinama unutar tvrtke, ali i prema kupcima, partnerima i konkurenciji. U skoroj budućnosti, vjerujem da ćemo detaljnije govoriti o novim arhitekturama naših poslovnih sustava koji iskorištavaju bogatu arhivu povijesnih podataka za predviđanje poslovnih događaja, optimizaciju i automatizaciju procesa koristeći umjetnu inteligenciju i strojno učenje. S druge strane, digitalna transformacija otvorila je ogromno tržište za našu tvrtku. Uspješne tvrtke, ustanove i organizacije su na visokom stupnju zrelosti korištenja digitalnih tehnologija za unaprjeđenje poslovanja. S mnogima uspješno surađujemo niz godina i za njih isporučujemo različit spektar ICT rješenja, opreme i usluga. Držimo da kod nas ne smije vrijediti narodna poslovica 'u postolara najlošije cipele'. Kao isporučitelj sigurnosnih rješenja najviših standarda, morali smo maksimalno investirati u zaštitu vlastitog radnog okruženja. Uz aktivnu primjenu niza sigurnosnih alata, česte procjene rizika, ISO 27000, najvažnija karika u lancu su djelatnici. Svakodnevno djelujemo na njihovu svijest, obveznu edukaciju i informiranje. Iako apsolutne sigurnosti nema, time značajno smanjujemo rizike i pripremamo se za djelovanje u slučaju sigurnosnih incidenata. Kibernetičke prijetnje su također otvorile značajno tržište i KING ICT pridonosi povećanju cyber sigurnosti niza kritičnih poslovnih subjekata i institucija, uključujući NATO-NCIA. Danas smo kvalificirani pružiti potpunu uslugu i tehnička rješenja za ispunjavanje sigurnosnih standarda zadanih NIS2 direktivom.

Plamenko Barišić, predsjednik Uprave KING ICT-a

foto
Sergej Abramov
Sergej Abramov

Procjena KING ICT-a jest da ove promjene predstavljaju korak u osiguravanju liderske pozicije kompanije u IT sektoru u Hrvatskoj

S početkom ove godine KING ICT pojačao je Upravu s novim članovima: dosadašnjim direktorom Sektora i poslovanja infrastrukture Dinkom Vranješom te i Ivanom Jaićem. Dosadašnji član uprave Ivica Vidović prešao je u upravu tvrtke Abysalto, članice KING ICT grupe zadužene za razvoj softverskog poslovanja, dok će Sendi Radić nastaviti obnašati funkciju člana uprave do kraja ove godine, u cilju strukturiranog i stabilnog prijenosa odgovornosti te kontinuiteta poslovanja.

- Ovim strateškim potezom KING ICT dodatno jača svoje vodstvo ključnim kompetencijama radi ostvarivanja ambicioznih strateških ciljeva i kontinuiranog rasta na IT tržištu – navedeno je u priopćenju KING ICT-a.

Novo rukovodstvo za nove izazove

U tvrtki smatraju da će Vranješovo iskustvo na različitim razinama operativnog i strateškog vođenja u KING ICT-u biti ključno za optimizaciju internih procesa, razvoj tehnoloških rješenja i jače usmjeravanje prema potrebama korisnika. Jaićevi aduti nalaze se u tri desetljeća međunarodnog iskustva u fintech, telekomunikacijskoj, medicinskoj i IT industriji, te se očekuje da će njegova dokazana sposobnost strateškog upravljanja portfeljima i programima značajno doprinijeti daljnjem rastu i operativnoj izvrsnosti kompanije. Uz njih dvojicu te Sendija Redića, u upravi KING ICT-a još su predsjednik Plamenko Barišić i članica Kristina Alebić.

- Ove promjene u sastavu Uprave odraz su naše kontinuirane strategije rasta i prilagodbe potrebama tržišta. Uvjereni smo da će Dinko i Ivan svojim znanjem i iskustvom izuzetno doprinijeti našem kvalitetnijem tržišnom pozicioniranju i budućim uspjesima. Njihovim dolaskom dodatno ćemo osnažiti našu sposobnost internacionalizacije poslovanja, tehnološke specijalizacije, inoviranja i ispunjavanja očekivanja naših korisnika i partnera - izjavio je Barišić.

Procjena KING ICT-a jest da ove promjene predstavljaju korak u osiguravanju liderske pozicije kompanije u IT sektoru u Hrvatskoj.

 

#King Ict#Uprava#Poslovne Promjene#It Sektor#Vodstvo#Dinko Vranješ#Ivan Jaić#Plamenko Barišić
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right