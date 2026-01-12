KING ICT restrukturirao Upravu: Vranješ i Jaić jačaju vodstvo

Procjena KING ICT-a jest da ove promjene predstavljaju korak u osiguravanju liderske pozicije kompanije u IT sektoru u Hrvatskoj

S početkom ove godine KING ICT pojačao je Upravu s novim članovima: dosadašnjim direktorom Sektora i poslovanja infrastrukture Dinkom Vranješom te i Ivanom Jaićem. Dosadašnji član uprave Ivica Vidović prešao je u upravu tvrtke Abysalto, članice KING ICT grupe zadužene za razvoj softverskog poslovanja, dok će Sendi Radić nastaviti obnašati funkciju člana uprave do kraja ove godine, u cilju strukturiranog i stabilnog prijenosa odgovornosti te kontinuiteta poslovanja.

- Ovim strateškim potezom KING ICT dodatno jača svoje vodstvo ključnim kompetencijama radi ostvarivanja ambicioznih strateških ciljeva i kontinuiranog rasta na IT tržištu – navedeno je u priopćenju KING ICT-a.

Novo rukovodstvo za nove izazove

U tvrtki smatraju da će Vranješovo iskustvo na različitim razinama operativnog i strateškog vođenja u KING ICT-u biti ključno za optimizaciju internih procesa, razvoj tehnoloških rješenja i jače usmjeravanje prema potrebama korisnika. Jaićevi aduti nalaze se u tri desetljeća međunarodnog iskustva u fintech, telekomunikacijskoj, medicinskoj i IT industriji, te se očekuje da će njegova dokazana sposobnost strateškog upravljanja portfeljima i programima značajno doprinijeti daljnjem rastu i operativnoj izvrsnosti kompanije. Uz njih dvojicu te Sendija Redića, u upravi KING ICT-a još su predsjednik Plamenko Barišić i članica Kristina Alebić.

- Ove promjene u sastavu Uprave odraz su naše kontinuirane strategije rasta i prilagodbe potrebama tržišta. Uvjereni smo da će Dinko i Ivan svojim znanjem i iskustvom izuzetno doprinijeti našem kvalitetnijem tržišnom pozicioniranju i budućim uspjesima. Njihovim dolaskom dodatno ćemo osnažiti našu sposobnost internacionalizacije poslovanja, tehnološke specijalizacije, inoviranja i ispunjavanja očekivanja naših korisnika i partnera - izjavio je Barišić.

