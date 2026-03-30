Predstečajna nagodba: Uskrsnuće Zagorje-Tehnobetona preko leđa vjerovnika

Prošlo je točno pet godina otkako je pravomoćno potvrđena predstečajna nagodba za Zagorje-Tehnobeton. Tadašnji dogovor predstavljen je kao put prema stabilizaciji poslovanja. I za tu veliku varaždinsku kompaniju to se i dogodilo. No zanimljivo je proučiti što se dogodilo s vjerovnicima te nekada posrnule kompanije.

Analiza stanja pet godina nakon nagodbe pokazuje poražavajuće brojeve. Od ukupno 921 vjerovnika u Hrvatskoj, danas ih je aktivno tek 589. To znači da je čak 332 tvrtki i obrta (36 posto) izbrisano iz registara, što se može opisati kao pravi pomor onih kojima je Zagorje-Tehnobeton ostao dužan.