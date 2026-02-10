Propala bioplinara Kalnik 1 ide u stečaj

Nakon pada prihoda s 5,7 milijuna na 40 tisuća eura i prijenosa nekretnina na drugo društvo, regulator nije dopustio prijenos dozvole

Nad tvrtkom Bioplinara Organica Kalnik 1, vlasnikom bioplinskog postrojenja u Gregurevcu u Koprivničko-križevačkoj županiji, pokrenut je skraćeni stečajni postupak. Račun tvrtke pritom je u neprekidnoj blokadi još od kraja kolovoza, a posljednjeg dana 2025. evidentirane su neizvršene osnove za plaćanje u trajanju od 120 dana u ukupnom iznosu od gotovo 19 tisuća eura. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dostavljenima FINA-i, društvo je krajem prošle godine ostalo i bez ijednog zaposlenog. Skraćeni stečajni postupak provodi se kada tvrtka nema imovine niti zaposlenih, a cilj mu je brzo brisanje iz sudskog registra.

Točan uzrok posrnuća nekada uspješne bioplinare, otvorene 2016. godine, zasad nije službeno objašnjen. Međutim, podaci s FinainfoBiz-a pokazuju da su financijski problemi započeli već 2024. godine. Naime, 2023. godine tvrtka je ostvarila prihod od 5,7 milijuna eura, dok je već sljedeće godine prihod pao na svega 40 tisuća eura.

Prebacivanje nekretnina

Kao većinski vlasnik bioplinare navedena je tvrtka Biogaz iz Moskovske oblasti (od 2022. godine) čiji je vlasnik ruski državljanin Alexey Zinovyev.

Iz podataka Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) vidljivo je da je bioplinsko postrojenje, odnosno nekretnine povezane s pogonom, izdvojeno iz financijski opterećene tvrtke. Naime, HERA-i je podnesen zahtjev za prijenos dozvole za proizvodnju električne energije na drugo društvo, tvrtku Bioplinska elektrana Orehovec. Međutim, HERA je u svibnju 2025. takav zahtjev odbila, utvrdivši da se ne radi o statusnoj promjeni spajanjem ili pripajanjem društava, nego o prijenosu imovine, što prema važećim propisima ne omogućuje automatski prijenos energetske dozvole. Time je onemogućeno da se proizvodnja nastavi izvan okvira Bioplinare Organica Kalnik 1, koja je u međuvremenu završila u skraćenom stečajnom postupku.

Višegodišnji sporovi

Bioplinsko postrojenje u Gregurevcu već je ranije bilo opterećeno sporovima među suvlasnicima. Nekadašnji poslovni partneri, Franjo Hoić i Oleg Maksimov, razišli su se nakon izgradnje elektrane, a spor je izbio oko financijskih obveza i sporazuma vezanih uz status povlaštenog proizvođača električne energije, zbog čega su se godinama sudili oko višemilijunskih iznosa.

Tijekom tih postupaka Maksimov je u javnim istupima i sudskim podnescima optuživao Hoića za pronevjeru, dok je Visoki trgovački sud, prema podacima iz sudskog registra, odbio Hoićeve žalbe u jednom od postupaka proizašlih iz tih sporova. Pojedini mediji ranije su pisali i da se ruski partner nije uspio naplatiti ovrhom, a Hoić je s druge strane u više navrata javno istupao optužujući bivšeg partnera za nezakonito poslovanje i ilegalan rad bioplinskih postrojenja.