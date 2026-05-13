Kako zaštititi opskrbni lanac od ekonomske krize

Smislili su ga u Shellu 1968., a spasilo ih je kad je počela naftna kriza. No scenarijsko planiranje nije za multinacionalne korporacije

Piše: Antonio Zrilić, Logiko

Godina je 1973. Nafta je preko noći poskupjela četiri puta. Većina naftnih kompanija nije znala što ih je snašlo. Panika, improvizacija, gašenje požara – svaka sličnost s današnjom situacijom (ni)je slučajna. Međutim, Shell je reagirao drukčije – mirno je izvadio plan iz ladice… Kažu da je sreća kada se sretnu priprema i prilika.

Pet godina prije Pierre Wack, šef Shellova strateškog planiranja, razvio je metodu koju danas zovemo 'scenarijsko planiranje', a koja se do tada primjenjivala u vojnim strategijama. Nije pokušavao predvidjeti budućnost. Nije tražio savršenu prognozu. Umjesto toga napisao je nekoliko mogućih verzija budućnosti – uključujući onu u kojoj nafta drastično poskupi – i za svaki scenarij pripremio konkretan plan. Kad su se članice OPEC-a usuglasile da drastično podignu cijenu nafte, naftni šok doista je nastupio, ali Shell nije improvizirao. Samo je izvadio plan iz ladice.