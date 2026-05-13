Država kasni s pravilima za apartmane, a traži niže cijene

Europska uredba počinje se primjenjivati 20. svibnja 2026., no Hrvatska obvezu registracijskog broja planira tek početkom 2027.

Dok ministar turizma Tonči Glavina od turističkog sektora traži da snizi cijene za 10 do 20 posto, država nije na vrijeme napravila svoj dio posla oko uvođenja novih pravila za kratkoročni najam i suzbijanja sive ekonomije. Tako proizlazi iz odgovora Ministarstva turizma i sporta, koje potvrđuje da se obveza dodjele registracijskog broja iznajmljivačima u Hrvatskoj očekuje tek od 1. siječnja 2027. godine, iako se Uredba (EU) 2024/1028 o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog najma počinje primjenjivati već 20. svibnja 2026.

Uredba je donesena još 11. travnja 2024., a države članice dobile su više od dvije godine za pripremu nacionalnih provedbenih sustava, uključujući registracijske postupke, nadležna tijela, sankcije i digitalnu razmjenu podataka s platformama. Pritom se uredba ne ‘prenosi’ u nacionalno zakonodavstvo kao direktiva, nego se izravno primjenjuje u svim državama članicama. Nacionalni propisi potrebni su za njezinu provedbu, ali ne mogu pomicati europski datum početka primjene.

No Hrvatskoj se, čini se, ne žuri s borbom protiv nelegalnog najma koji se oglašava na digitalnim platformama. Prema trenutačnom planu Ministarstva, stvarna primjena krenut će više od sedam mjeseci nakon europskog roka.