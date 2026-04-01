Verne mijenja smjer: Novi detalji izlaska robotaksija

Projekt Verne razdvojio je EU fondove od komercijalne usluge. Doznajte detalje o 'shoppingu' tehnologije i ulozi kineskog Pony.ai-ja

Kad su Mate Rimac i njegov tim prije nekoliko godina predstavili ambiciozan plan razvoja robotaksija, projekt je zamišljen kao tehnološki iskorak, vlastito vozilo i nova industrija koja bi se razvijala iz Hrvatske. Danas je jasno je da je put do tog cilja skrenuo, ali ne nužno i stao.

Ulazak Ubera i kineskog Pony.ai-ja u projekt Vernea označava novu fazu. I to onu koja razdvaja dvije priče koje su se dosad preklapale, razvoj tehnologije financiran europskim novcem i stvarno pokretanje usluge na ulicama.

Uber nije dio EU projekta

Iz Vernea to pokušavaju jasno razgraničiti već u startu, pa kažu da suradnja Vernea sa Uberom nije dio EU projekta. Još preciznije, dodaju da je 'ova faza u potpunosti odvojena od projekta razvoja novih vozila i infrastrukture sufinanciranog iz EU novaca' te da se 'u potpunosti financira od strane privatnih investitora'.

To znači da ono što će građani Zagreba uskoro vidjeti, robotaksije koji voze po gradu, nije izravna realizacija projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, nego paralelni, tržišno orijentirani projekt.

Sva sredstva koja su dodijeljena Verneu kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (do sada povučeno 89,7 milijuna eura) korištena su za razvoj, testiranje i operativne pripreme finalnog sustava, u skladu s odobrenim fazama projekta – kažu iz tvrtke.

Iz Ministarstva financija potvrđuju da je proizvodnja i testiranje svih 60 verifikacijskih prototipova uspješno ispunjeno, no prava bitka tek slijedi. Do 31. kolovoza 2026., što je krajnji rok za sve mjere NPOO-a, usluga mora biti stavljena u operativnu funkciju kako bi se povukla preostala sredstva. Taj strogi 'timeline' baca novo svjetlo na 'shopping' tehnologije; Verne više ne kupuje samo autonomiju, on kupuje vrijeme da do kraja kolovoza 2026. zadovolji stroge kriterije Europske komisije.

U toj novoj konfiguraciji svatko ima svoju ulogu. Verne ostaje vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai donosi tehnologiju autonomne vožnje, dok Uber ulazi kao investitor i globalni distribucijski kanal.

- Uber sudjeluje u projektu kao investitor u Verne te kao platformski partner - navode, dodajući da će usluga biti dostupna i kroz njihovu aplikaciju i kroz Uberovu mrežu.

Upravo taj trokut, lokalni operater, globalna platforma i specijalizirani tehnološki partner otkriva stvarnu transformaciju projekta. Umjesto razvoja svega 'in-house', Verne sada slaže sustav iz postojećih, već dokazanih komponenti. To se posebno vidi na pitanju tehnologije autonomne vožnje. Nekadašnji partner Mobileye više nije u fokusu, iako iz Vernea formalno ne govore o raskidu. Umjesto toga, objašnjavaju logiku iza odluke.