Nevrijeme paraliziralo Hrvatsku: Otkazana nastava, prekinut promet

Snažno nevrijeme posebno je pogodilo glavni grad, gdje su hitne službe tijekom noći imale oko 300 intervencija

Ekstremni vremenski uvjeti i orkanski udari vjetra uzrokovali su izvanredno stanje u velikom dijelu Hrvatske, a na snazi ostaje crveno upozorenje za zagrebačku, riječku i gospićku regiju. Snažno nevrijeme posebno je pogodilo glavni grad, gdje su hitne službe tijekom noći imale oko 300 intervencija.

Najveći operativni problemi u Zagrebu zabilježeni su u sustavu javnog prijevoza jer su zbog padova stabala oštećeni naponski vodovi s obje strane Maksimirske ceste. Navedeno je uzrokovalo potpuni prekid tramvajskog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave, a Gradska uprava procjenjuje kako će se potpuna normalizacija prometa postići tijekom poslijepodneva, nakon što se završe sanacijski radovi u sigurnim uvjetima.

Zbog opasnosti koju za učenike predstavljaju olujni udari vjetra u prometu, donesena je odluka o otkazivanju nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Istovremeno, gradske vlasti upozoravaju građane na oprez zbog mogućih novih poteškoća u prometu s obzirom na to da prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda i dalje ukazuju na mogućnost orkanskih udara vjetra u širem gradskom području.

Situacija je kritična i na državnim cestovnim pravcima, što izravno utječe na logističke lance i teretni prijevoz. Prema izvješću Hrvatskog autokluba, trenutno ne postoji slobodan cestovni pravac za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obratno. Ključna dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, dok su zimski uvjeti i snijeg u Gorskom kotaru i Lici uveli stroga ograničenja na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice te na državnoj cesti DC1 kroz Liku.

Dodatna ograničenja uvedena su i na ostalim važnim prometnicama pa je tako na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na dionici Krapina – Đurmanec, zabranjen promet za motocikle, autobuse na kat i teretna vozila s natkrivenim prostorom. Slične zabrane zbog vjetra vrijede i na autocesti A7 Rupa-Križišće između čvorova Rijeka istok i Šmrika. Iako su zimske službe na terenu te aktivno čiste i posipavaju kolnike, promet se na većini cesta u unutrašnjosti odvija usporeno, a vozačima se savjetuje maksimalan oprez i poštivanje privremene signalizacije.