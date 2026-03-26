Dodijeljeno 12,25 milijuna eura za punionice električnih autobusa

Dvanaest gradova dobilo sredstva za izgradnju 127 mjesta za punjenje električnih autobusa

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa uručeni su u četvrtak predstavnicima 12 hrvatskih gradova, pri čemu je ukupna vrijednost projekata 17,6 milijuna eura, a bespovratnih je 12,25 milijuna.

Projekti se financiraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) dodijeljeni su ugovori za 12 projekata u Splitu, Varaždinu, Virovitici, Križevcima, Krapini, Rijeci, Ludbregu, Šibeniku, Osijeku, Sisku, Puli i Dubrovniku, koji obuhvaćaju izgradnju 127 mjesta za punjenje električnih autobusa.

Predstavnicima gradova i lokalnih komunalnih i prijevozničkih poduzeća ugovore su dodijelili direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je istaknuo da je Vlada za razvoj infrastrukture za punjenje električnih autobusa u gradovima diljem Hrvatske iz NPOO-a osigurala ukupno 50 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Ovim ulaganjima se smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima, jača se energetska sigurnost i neovisnost Hrvatske, a vrlo brzo benefite će osjetiti i građani, kroz tiši promet, čišći zrak i pouzdaniji javni prijevoz, poručio je Šušnjar.

Istaknuo je i da je Vlada jedinicama lokalne samouprave i njihovim komunalnim poduzećima osigurala i sredstva za kupnju električnih autobusa, čime se ubrzano ide ka dekarbonizaciji prometa i modernizaciji sustava javnog prijevoza.

'Hrvatska industrija ima kapacitete za sve izazove'

Podsjetio je na jučerašnju svečanost otvorenja radova na izgradnji punionice za električne autobuse u ZET-ovom Autobusnom servisu u zagrebačkom Podsusedu te apostrofirao izvođača radova, tvrtku Končar, koja je taj posao dobila na međunarodnom natječaju. Kako je kazao, to pokazuje da hrvatska industrija ima kapacitete 'za sve trendove i izazove koji su pred nama'.

Balen je rekao da Fond kao provedbena institucija kontinuirano sudjeluje u provedbi projekata iz e-mobilnosti. Pritom je podsjetio i na lanjski poziv iz NPOO-a, vrijedan 21,2 milijuna eura, za električna vozila za poduzetnike i obrtnike, dok bi ove godine za građane iz područja e-mobilnosti trebalo biti osigurano do 20 milijuna eura.

U ime potpisnika ugovora okupljenima se prigodno obratio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, dok je gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić otkrio da taj grad planira za javni prijevoz nabaviti ukupno deset autobusa, a svi će biti posvećeni likovima iz legendarne serije Gruntovčani.

Šušnjar: Sigurnost opskrbe derivatima nije ugrožena ni u jednom trenutku

Upitan o kompenzacijama i eventualnoj pomoći Vlade malim benzinskim postajama, s obzirom da nekima prijeti zatvaranje, ministar Šušnjar je rekao da po informacijama koje ima od veleprodajnih dobavljača goriva, cijene su se 'dodatno spustile', tako i da 'mali dobavljači mogu egzistirati i normalno funkcionirati'.

Dodao je da trenutna energetska kriza nije uzrokovana nekakvim domaćim poremećajima već je 'svjetskih razmjera i svi moramo donekle podnijeti teret te krize'.

Kazao je i da bi najgore bilo da sve pumpne stanice, i velikih i malih opskrbljivača, ostanu bez derivata, no i poručio da se to neće dogoditi te da sigurnost opskrbe nije ugrožena ni u jednom trenutku.

- Hrvatska je osigurala dovoljne količine i kroz obvezujuće mehanizme, međutim mi imamo i preko tih kapaciteta - izjavio je Šušnjar.