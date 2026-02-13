Iza nje je mandat obilježen snažnim promjenama, strateškim odlukama i transformacijom poslovanja, uključujući i promjenu vlasništva

Sandra Vojković više nije predsjednica Uprave Pan-peka. Na tu je poziciju imenovana 10. listopada 2023. godine, a od 22. travnja 2022. bila je članica Uprave te pekarske kompanije. Kako je objavila na svom LinkedIn profilu, iza nje je mandat obilježen snažnim promjenama, važnim strateškim odlukama i transformacijom poslovanja, uključujući i promjenu vlasničke strukture.

- Fokus je bio jasan: izgraditi održiv poslovni model, stabilne operativne i organizacijske temelje te dugoročno pozitivan financijski rezultat, uz dosljedno poštivanje procesa i kvalitete proizvoda. Rezultati su pokazali da takav pristup ima smisla: Pan-pek je ojačao svoju tržišnu poziciju i u srpnju 2025. ušao u novu vlasničku fazu kao snažna i jasno postavljena kompanija – objavila je Vojković. Kako je dodala, posebno iskustvo tog razdoblja bio je rad s ljudima.

- Uz unapređenje materijalnih prava, veliki naglasak stavili smo na otvorenu komunikaciju, povjerenje i kulturu odgovornosti. Vjerujem da se upravo u takvom okruženju stvaraju trajne promjene. Zato zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su mi od 2022. godine bili podrška, snaga i motivacija. Emocije na dan mog odlaska doživljavam kao potvrdu da ljudi uvijek prepoznaju ljude, jer kompanije nisu samo brojke i proizvodi, nego odnosi, razumijevanje i zajednički trud – piše Vojković.

Kako navodi, trenutno je angažirana na međunarodnim ekspertnim i projektnim zadacima, s fokusom na poslovnu strategiju, procjenu procesa i operativna poboljšanja te transformacije sustava u kojima se rezultati mogu jasno mjeriti i brzo realizirati

Podsjetimo, prošlog je ljeta fond Polish Enterprise VII, private-equity fond kojim upravlja Enterprise Investors objavio prodaju stopostotnog udjela u Pan-peku Inter Europolu, najvećem igraču na poljskom tržištu pekarskih proizvoda.

Osnovan 1992. godine, Pan-Pek je izrastao u jednog od vodećih proizvođača smrznutih pekarskih proizvoda u Adria regiji. Tvrtka opskrbljuje moderne maloprodajne lance poput Lidla, Kauflanda, Konzuma i Spara, te upravlja vlastitom maloprodajnom mrežom s više od 70 prodajnih mjesta. Pan-Pek zapošljava gotovo 800 ljudi te je u 2024. godini ostvario prihod veći od 50 milijuna eura.

Pan-Pek upravlja s dva proizvodna pogona u Zagrebu i Đakovu te nudi širok asortiman kruha, peciva i sličnih pekarskih proizvoda te sendviča i regionalnih specijaliteta prilagođenih maloprodajnim kupcima i HoReCa sektoru.