Sephora ponovno dolazi u Hrvatsku, uskoro otvara trgovinu u Zagrebu

Sephora je svoje prve trgovine u Hrvatskoj otvorila još 2007. godine, a pet godina kasnije ih je zatvorila te se povukla s hrvatskog tržišta

Francuski lanac trgovina Sephora, u vlasništvu najveće svjetske grupacije luksuznih brendova LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton), 23. travnja ove godine otvara svoju trgovinu u zagrebačkom trgovačkom centru City Center one East.

Iako se već neko vrijeme nagađalo o tome da će se Sephorina poslovnica otvoriti u splitskom trgovačkom centru Mall of Split, ali i u Rijeci, odluka je ipak pala na Zagreb.

Kako se navodi u priopćenju iz Sephore, nova lokacija prostirat će se na 220 kvadratnih metara, a hrvatski će potrošači imati priliku isprobati originalnu široku listu ekskluzivnih i svjetski poznatih brendova dekorativne i preparativne kozmetike, preparata za njege kose i parfema.

Neki od brendova koji su dio Sephorinog asortimana dolaze premijerno u Hrvatsku i bit će dostupni isključivo u Sephori.

Istovremeno, s otvaranjem prve poslovnice u Zagrebu, pokreće se online prodaja i mobilna aplikacija. Osim toga, domaćim ljubiteljima kozmetike u trgovini će u odabiru šminke, proizvoda za njegu kože i kose, mirisa te personaliziranih poklona pomagati Sephorini beauty savjetnici i profesionalni vizažisti.

Ponovno u Hrvatskoj nakon 14 godina

No, ovo nije prvi put da Sephora otvara trgovinu u Hrvatskoj. Sephora je svoje prve poslovnice u Hrvatskoj otvorila još 2007. godine, a prošlo je više od desetljeća otkada ih je i zatvorila te se povukla s hrvatskog tržišta.

Trgovine su do kolovoza 2012. godine poslovale u Zagrebu, u shopping centrima Avenue Mall i Arena Centar, a zavorene su zbog neprofitabilnosti. Godine 2011. ostvarili su 13,5 milijuna kuna prihoda, ali i gubitak od više od 4,1 milijun kuna.

Iste je godine uvoz parfema i toaletnih vodica pao na 140 milijuna kuna, u odnosu na 330 milijuna kuna u 2009. godini, prema podacima Hrvatske gospodarske komore. Tako je odlazak Sephore pokazao da uslijed krize i pada kupovne moći građana na hrvatskom tržištu parfema, odnosno parfumerija, nema mjesta za previše igrača.

Prihodi rasli zahvaljujući Hailey Bieber

Sephora je osnovana 1969. godine u Limogesu u Francuskoj te danas broji više od 340 različitih kozmetičkih brendova.

U 2025. godini ostvarila je rast prihoda i dobiti. Točnije, prihodi u odjelu selektivne maloprodaje LVMH-a, koji uključuje i Sephoru, porastao je četiri posto, na 18,35 milijardi eura, dok je dobit porasla 28 posto. Tijekom prošle godine Sephora je otvorila i sto novih trgovina.

Na dobre poslovne rezultate ponajviše je utjecalo lansiranje kozmetike Rhode, brenda Hailey Bieber, koji je debitirao u trgovinama Sephore prošle godine.