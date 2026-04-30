Seth Godin Hrvatima: Budete li igrali po pravilima EU - izgubit ćete

Što je u ekskluzivnom intervjuu u Lideru guru marketinga i autor jednog od najčitanijih svjetskih blogova poručio čitateljima u Hrvatskoj

U Lideru je 30. travnja 2010. objavljen ekskluzivni intervju s globalnim marketinškim guruom Sethom Godinom. Autor poslovnih bestselera poput ‘Plave krave’, ‘Svi marketinški stručnjaci su lažljivci’ i ‘Malo je in, veliko je out’ spremao se na virtualni put u Hrvatsku – gostovao je na videokonferenciji 13. svibnja.

Socijalne mreže upravljaju plemenima

Povod je bilo izdavanje hrvatskog prijevoda najnovije knjige ‘Plemena - trebamo vas da biste nas vodili’. Zato su u prvom planu bile teze iz knjige i trendovi u marketinškom svijetu. Iz toga je proizašao i naslov 'Socijalne mreže alat su za upravljanje plemenima'.

Godin je već tada opazio pravu eksploziju novih alata s pomoću kojih osoba može voditi pleme koje je odlučila okupiti. Tu su (bili) Facebook, Ning, Meetup, Twitter, Sguidoo, Basecamp, Craigslist i ostali. Postoji doslovce tisuće načina za koordiniranje i povezivanje ljudi koje prijašnje generacije nisu mogle ni zamisliti, no sve je bezvrijedno ako se pojedinci ne odluče na vođenje ljudi, tvrdi Godin:

Svatko je marketinški akter i lider

- Plemena se vode vjerom, jednom od briljantnih strategija vođenja, vjerom u jednu ideju i vjerom u zajednicu. Temelje se na poštovanju i divljenju vođi i ostalim članovima. Plemena danas postoje i u privatnim i javnim organizacijama i svako žudi za liderstvom i povezivanjem. U takvoj situaciji pružaju se mnoge prilike, zato pitanje više nije mogu li ja to. Novo pitanje glasi: hoću li se odlučiti na to? Danas je svatko marketinški akter, no danas je svatko i lider. Eksplozija plemena, grupa, saveza i interesnih grupacija znači da oni koji nešto žele promijeniti to uistinu mogu učiniti - smatra Godin.

Šesnaest godina kasnije jasno je koliko su njegova promišljanja (bila) dalekosežna. Upravo u to vrijeme Godin gotovo u potpunosti napušta klasične medije i orijentira se na vlastiti blog, i postao jedan od najčitanijih autora – bez oglasa i bez clickbaita.

Godinove poruke Hrvatima

Postao je figura koja nadilazi marketing i ulazi u područje kulture, liderstva i društvene dinamike. Taj zaokret mogao se nazrijeti i u intervjuu Lideru, u kojem je poslao komplet sektorskih poruka posebno pripremljen za hrvatske čitatelje:

Poduzetnicima i marketinškim stručnjacima : Najbolji i najefikasniji oblik marketinga širenje je ideje. Nema li poduzeće dobre i zanimljive ideje, nemojte ni pokušavati širiti ih jer će rast izostati, a potrošit ćete novac.

: Morate shvatiti da nema zaposlenika kojima je uskraćeno vodstvo. Voditi se može i treba na svim razinama. Vodstvo nije menadžment, ono se odnosi na izazivanje ljudi da naprave nešto neočekivano, a menadžment se svodi na kontrolu i pokoravanje.

Onima koji nisu sigurni hoće li ponuda ograničene količine proizvoda ili usluga dati dobre rezultate : Bez obzira na to je li riječ o proizvodima ili uslugama, 'limited edition' priča priču, onu o ekskluzivnosti i onima koje mogu pritisnuti ciljnu skupinu i izazvati trenutačno djelovanje. Svako poduzeće, ako je vrijedno pozornosti, može eksperimentirati tim marketinškim alatom.

Nakladnicima: Nikada marketingom nemojte nastojati obuhvatiti svih 4,5 milijuna Hrvata. Počnite s jednom osobom, osigurajte marketing uz dopuštenje, postupno izgradite pleme, prigrlite ekonomiju 'dugog repa' i osvojit ćete tržište.

Političarima: Barack Obama dobio je izbore samo zato što je okupio pleme. Milijuni ljudi vidjeli su sebe u njegovoj pojavi i načinu na koji je on vidio i vodio stvari te su ga smatrali vrijednim obraćanja pozornosti.

Pregovaračima o ulasku Hrvatske u EU: Budete li igrali po njihovim pravilima - izgubit ćete. Priznajte to, prihvatite i izmislite nova pravila. Možete im zadati velik udarac nanovo izmišljajući igru koju oni igraju. Neke druge zemlje članice to su uspjele napraviti.

Svatko u svom sektoru može provjeriti jesu li te poruke prije 16 godina pale na plodno tlo, i u kojoj su mjeri danas aktualne.