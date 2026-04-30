Budućnost malih telekoma u Hrvatskoj: Čekanje sigurno nije strategija

Marijan Rengel, većinski vlasnik Pro Pinga, otkriva zašto je nakon 16 godina prodao tvrtku HT-u i kakva je budućnost lokalnih operatera

Nakon što je Hrvatski Telekom danas objavio da kupuje tvrtku Pro Ping, regionalnog pružatelja širokopojasnih usluga sa sjedištem u Pitomači, o budućnosti malih lokalnih operatera za Lider govori čovjek koji je tu tvrtku osnovao i 16 godina gradio od nule.

Većinski suvlasnik Pro Pinga Marijan Rengel, zajedno s manjinskim suvlasnicima Danijelom Begovićem i Hrvojem Venclom, prodao je sto posto udjela Hrvatskom Telekomu u transakciji čije se zaključenje, ovisno o regulatornim odobrenjima, očekuje tijekom 2026. godine.

Pro Ping je od osnutka 2010. godine pružao širokopojasne usluge putem optičke i bežične mreže, a poslovao je uglavnom u manjim i ruralnim područjima Hrvatske. Na dan 31. prosinca 2025. tvrtka je imala 17 tisuća korisnika, 17 zaposlenika te prihode od 3,5 milijuna eura.