Kamata od osam posto i suvlasništvo — ulazak od 5.000 eura

Koykan, europski lanac restorana ulične hrane s hrvatskim korijenima, uoči investitorske konferencije 9. svibnja otvara posljednju tranšu upisa konvertibilne obveznice s kamatom od osam posto godišnje i dvogodišnjim dospijećem. Prag za sudjelovanje u mogućoj konverziji obveznice u suvlasništvo spušten je s dosadašnjih 50 tisuća na pet tisuća eura čime ova tranša obveznice kompanije koja danas posluje u četiri europske zemlje postaje dostupna i manjim ulagačima po ovim uvjetima.

Upis obveznice je u tijeku, a interes ulagača intenzivira se pred investitorsku konferenciju 9. svibnja, na kojoj Koykan predstavlja proširenu kapitalnu strukturu - equity rundu i dva fondovska instrumenta u pripremi. Upisnici ove obveznice koji su uložili barem pet tisuća eura steći će pravo konverzije i biti uključeni u daljnju komunikaciju o modelima i dinamici mogućeg ulaska u suvlasničku strukturu. Konverzija nije obveza: ulagači koji žele zadržati obveznicu s fiksnim kamatnim prinosom imaju puno pravo to učiniti do dospijeća, sukladno uvjetima izdanja.

Nakon konferencije glavnina investicijskih aktivnosti prelazi na equity modele i fondove namijenjene kvalificiranim ulagačima, s višim ulaznim iznosima i dužim rokovima. U budućim izdanjima obveznica mehanizmi pristupa suvlasničkoj strukturi, kao i ekonomski i konverzijski uvjeti, bit će postavljeni na drugačijoj osnovi.

Ključni uvjeti obveznice

Godišnja kamata: osam posto, fiksna

dvije godine Isplata kupona: polugodišnje

jednokratno na kraju razdoblja Minimalan ulog u obveznicu: tisuću eura

pet tisuća eura Način upisa: preko SKDD-a, putem službene stranice Koykana

Rast Koykana

Koykan danas posluje s osam restorana u pet gradova u četiri europske zemlje. Pojedinačni restorani ostvaruju prihod između 500 tisuća i milijun eura godišnje, uz EBITDA po lokaciji iznad 90 tisuća eura. U narednim mjesecima otvaraju se dvije nove lokacije - u Minhenu, prvoj Koykan lokaciji u Njemačkoj, i u Rijeci - čime se broj gradova penje na sedam. Dugoročna ambicija seže do 100 i više restorana u europskoj mreži vlastitih i franšiznih lokacija, s naglaskom na Europu i Bliski istok.

Paralelno se gradi središnja operativna platforma -logistika, opskrbni lanac, digitalni sustavi i upravljački tim. Platforma je dimenzionirana za ritam rasta bitno brži od onog kojeg omogućuje sadašnji model financiranja pretežno kroz obveznice.

Sredstva iz ovog izdanja usmjerena su u razvoj tijekom 2026. - jačanje postojeće mreže restorana, pripremu novih lokacija u odabranim gradovima EU te daljnje fino podešavanje poslovnog modela koji se već pokazao u praksi. Time se sredstva iz ove tranše usmjeravaju u konkretno širenje brenda koji je već prisutan na više tržišta.

Što slijedi nakon 9. svibnja

Na investitorskoj konferenciji 9. svibnja Koykan predstavlja proširenu kapitalnu strukturu za pan-europski model rasta, a u pripremi su equity runda u matičnu kompaniju te dva fondovska instrumenta, jedan za razvoj novih lokacija s lokalnim partnerima u EU i drugi za stabilan prinos iz operativnih lokacija. Iz Koykana poručuju da su kompaniju od početka gradili manji ulagači, pa žele da i oni imaju priliku sudjelovati u vrijednosti koja može nastati u sljedećoj fazi razvoja i eventualnom uspješnom širenju. Svi upisnici obveznice bit će pozvani na konferenciju, a oni koji su uložili barem 5.000 eura i time stekli pravo konverzije bit će uključeni u sljedeću fazu komunikacije o mogućim modelima i dinamici ulaska u suvlasničku strukturu.

Kako upisati obveznice

Upis se provodi preko SKDD-a, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, putem službene web stranice Koykana. Ulagači koji dosad nemaju otvoren SKDD račun dobit će ga automatski.

Ispunjavanje obrasca na web stranici Koordinator investicijskog procesa Escont Partners šalje upute za uplatu na prolazni račun Uplata U roku od jedan do dva tjedna stiže potvrda upisa preko SKDD-a

Upis je otvoren, preostalo je nešto više od 250 tisuća eura do ciljanog iznosa emisije, a tranša se zatvara po njegovu popunjenju.

Najnovije informacije, točne brojke, projekcije i uvjeti Koykan korporativnih obveznica dostupni su na koykan.com/en/obveznice-d06/