Kamata od osam posto i suvlasništvo — ulazak od 5.000 eura
Na investitorskoj konferenciji 9. svibnja Koykan predstavlja proširenu kapitalnu strukturu za pan-europski model rasta
Koykan, europski lanac restorana ulične hrane s hrvatskim korijenima, uoči investitorske konferencije 9. svibnja otvara posljednju tranšu upisa konvertibilne obveznice s kamatom od osam posto godišnje i dvogodišnjim dospijećem. Prag za sudjelovanje u mogućoj konverziji obveznice u suvlasništvo spušten je s dosadašnjih 50 tisuća na pet tisuća eura čime ova tranša obveznice kompanije koja danas posluje u četiri europske zemlje postaje dostupna i manjim ulagačima po ovim uvjetima.
Upis obveznice je u tijeku, a interes ulagača intenzivira se pred investitorsku konferenciju 9. svibnja, na kojoj Koykan predstavlja proširenu kapitalnu strukturu - equity rundu i dva fondovska instrumenta u pripremi. Upisnici ove obveznice koji su uložili barem pet tisuća eura steći će pravo konverzije i biti uključeni u daljnju komunikaciju o modelima i dinamici mogućeg ulaska u suvlasničku strukturu. Konverzija nije obveza: ulagači koji žele zadržati obveznicu s fiksnim kamatnim prinosom imaju puno pravo to učiniti do dospijeća, sukladno uvjetima izdanja.
Nakon konferencije glavnina investicijskih aktivnosti prelazi na equity modele i fondove namijenjene kvalificiranim ulagačima, s višim ulaznim iznosima i dužim rokovima. U budućim izdanjima obveznica mehanizmi pristupa suvlasničkoj strukturi, kao i ekonomski i konverzijski uvjeti, bit će postavljeni na drugačijoj osnovi.
Ključni uvjeti obveznice
- Godišnja kamata: osam posto, fiksna
- Rok dospijeća: dvije godine
- Isplata kupona: polugodišnje
- Isplata glavnice: jednokratno na kraju razdoblja
- Minimalan ulog u obveznicu: tisuću eura
- Prag za pravo konverzije u suvlasništvo: pet tisuća eura
- Način upisa: preko SKDD-a, putem službene stranice Koykana
Rast Koykana
Koykan danas posluje s osam restorana u pet gradova u četiri europske zemlje. Pojedinačni restorani ostvaruju prihod između 500 tisuća i milijun eura godišnje, uz EBITDA po lokaciji iznad 90 tisuća eura. U narednim mjesecima otvaraju se dvije nove lokacije - u Minhenu, prvoj Koykan lokaciji u Njemačkoj, i u Rijeci - čime se broj gradova penje na sedam. Dugoročna ambicija seže do 100 i više restorana u europskoj mreži vlastitih i franšiznih lokacija, s naglaskom na Europu i Bliski istok.
Paralelno se gradi središnja operativna platforma -logistika, opskrbni lanac, digitalni sustavi i upravljački tim. Platforma je dimenzionirana za ritam rasta bitno brži od onog kojeg omogućuje sadašnji model financiranja pretežno kroz obveznice.
Sredstva iz ovog izdanja usmjerena su u razvoj tijekom 2026. - jačanje postojeće mreže restorana, pripremu novih lokacija u odabranim gradovima EU te daljnje fino podešavanje poslovnog modela koji se već pokazao u praksi. Time se sredstva iz ove tranše usmjeravaju u konkretno širenje brenda koji je već prisutan na više tržišta.
Što slijedi nakon 9. svibnja
Na investitorskoj konferenciji 9. svibnja Koykan predstavlja proširenu kapitalnu strukturu za pan-europski model rasta, a u pripremi su equity runda u matičnu kompaniju te dva fondovska instrumenta, jedan za razvoj novih lokacija s lokalnim partnerima u EU i drugi za stabilan prinos iz operativnih lokacija. Iz Koykana poručuju da su kompaniju od početka gradili manji ulagači, pa žele da i oni imaju priliku sudjelovati u vrijednosti koja može nastati u sljedećoj fazi razvoja i eventualnom uspješnom širenju. Svi upisnici obveznice bit će pozvani na konferenciju, a oni koji su uložili barem 5.000 eura i time stekli pravo konverzije bit će uključeni u sljedeću fazu komunikacije o mogućim modelima i dinamici ulaska u suvlasničku strukturu.
Nakon 9. svibnja glavnina investicijskih aktivnosti prelazi na equity modele i fondove namijenjene kvalificiranim ulagačima -s višim ulaznim iznosima i dužim rokovima.
Kako upisati obveznice
Upis se provodi preko SKDD-a, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, putem službene web stranice Koykana. Ulagači koji dosad nemaju otvoren SKDD račun dobit će ga automatski.
- Ispunjavanje obrasca na web stranici
- Koordinator investicijskog procesa Escont Partners šalje upute za uplatu na prolazni račun
- Uplata
- U roku od jedan do dva tjedna stiže potvrda upisa preko SKDD-a
Upis je otvoren, preostalo je nešto više od 250 tisuća eura do ciljanog iznosa emisije, a tranša se zatvara po njegovu popunjenju.
