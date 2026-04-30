Tvrtke i tržišta

Valter Uravić postao novi izvršni direktor MET Croatia

30. travnja 2026.
Valter Uravić, izvršni direktor MET Croatia

Valter Uravić, izvršni direktor MET Croatia

foto
Lider
Lider

Mario Matković, dosadašnji izvršni direktor, preuzima vodstvo regije srednje Europe u kompaniji koja je jedan od vodećih opskrbljivača plinom industrijskih klijenata

Novi izvršni direktor MET Croatia Energy Tradea postaje Valter Uravić, priopćeno je u četvrtak. Mario Matković, dosadašnji izvršni direktor, preuzima vodstvo regije srednje Europe u MET Grupi. Ove promjene, koje potvrđuju značaj hrvatskih stručnjaka za energetsku sliku Europe, stupaju na snagu 1. svibnja..

- U proteklih deset godina sudjelovao sam u rastu MET Croatia Energy Tradea iz tvrtke koja ima 20 kupaca u tržišnog igrača s oko 2000 kupaca. Iza tog rasta stoji tim vrhunskih stručnjaka, ljudi čija je pokretačka snaga temelj našeg uspjeha. Mariju Matkoviću zahvaljujem na iznimnom dosadašnjem radu i čestitam mu na zasluženom napretku - poručio je Valter Uravić.

Valter Uravić pridružio se tvrtki MET Croatia Energy Trade u veljači 2016. te od tada drži ključnu ulogu u njezinom komercijalnom razvoju i tržišnom pozicioniranju. Napredovao je do pozicije voditelja Pricinga i upravljanja pozicijama, a potom do direktora operacija, kada preuzima odgovornost za upravljanje portfeljem i razvoj tima.

U travnju 2024. godine Uravić prelazi u švicarsku podružnicu MET International AG kao LNG & NG Origination Associate. Tamo upravlja LNG pozicijom na terminalu Krk te strukturira visoko vrijedne transakcije prirodnim plinom i LNG-om, doprinoseći optimizaciji opskrbe na razini čitave Grupe.

Dosadašnji izvršni direktor MET Croatia Energy Tradea, Mario Matković, preuzet će jednu od strateški najvažnijih pozicija unutar MET Grupe, koja objedinjuje više zemalja i tržišta u srcu europskog energetskog prostora. U svojem radu, nadzirao je i strateške projekte MET-a, uključujući zakup na LNG terminalu na Krku, koji je imao ključnu ulogu u rastu i diversifikaciji poslovanja čitave Grupe. Pod njegovim vodstvom MET Croatia Energy Trade prerastao je u jednog od vodećih opskrbljivača prirodnim plinom za industrijske klijente u Hrvatskoj.

Podsjetimo, MET Grupa integrirana je europska energetska tvrtka sa sjedištem u Švicarskoj, s aktivnostima i imovinom na tržištima prirodnog plina i električne energije. Uključujući Hrvatsku, MET Grupa prisutna je u još 24 zemlje putem podružnica, 33 nacionalna tržišta plina i na 51 međunarodnom trgovačkom čvorištu. 

Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right