Burze opet krenule prema dolje zbog sve skuplje nafte

Paneuropski STOXX 600 indeks jutros je u minusu 0,9 posto nakon što je cijena barela Brent nafte skočila na 126 dolara

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica pale jer ponovno raste napetost između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu, što je izazvalo snažan rast cijena nafte. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9:30 sati u minusu 0,9 posto, izgubivši dio prošlotjednih dobitaka.

Jutros je londonski FTSE indeks oslabio 0,40 posto, na 10.625 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,04 posto, na 24.446 bodova, a pariški CAC 0,93 posto, na 8347 bodova. Ulagače je uznemirio novi rast napetosti u Hormuškom tjesnacu, nakon što su u nedjelju američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je taj brod pod sankcijama američkog ministarstva financija zbog njihove ranije povijesti ilegalne aktivnosti i da marinci provjeravaju što je na brodu. Do incidenta je došlo nakon što je Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.

- Nudimo vrlo pošten i razuman sporazum i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako neće, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu - napisao je Trump. Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izvješća o novim mirovnim pregovorima sa SAD-om u Pakistanu nisu istinita, da je Iran odbio pregovore.

- Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizlazi iz onoga što smatra pretjeranim zahtjevima Washingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promjenama stajališta i aktualnom pomorskom blokadom koju smatra kršenjem primirja - prenijela je IRNA.

Zbog toga su jutros cijene nafte skočile više od pet posto. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros porasla 5,3 posto, na 126 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 5,35 posto, na 108 dolara. Tako su cijene ponovno u uzlaznoj putanji, nakon što su prošloga tjedna potonule više od devet posto.