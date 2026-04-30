Agencija Organizacija iza otvorenja godine

Od bureka do masterclassa, iskustvo otvorenja dugoočekivane Sephora trgovine potpisuje agencija Organizacija

Otvorenje prve Sephora trgovine u Hrvatskoj bilo je jedan od najiščekivanijih retail trenutaka godine - događaj koji je od samog početka nosio visoka očekivanja, ali i uzbuđenje za sve uključene u realizaciju projekta.

Povjerenje koje je Sephora ukazala lokalnom timu značilo je rad unutar jasno definiranih globalnih okvira, gdje su preciznost, dosljednost i visoki standardi bili imperativ. Iako takav pristup može djelovati ograničavajuće, upravo je unutar tih okvira otvoren prostor za kreativnost i lokalnu interpretaciju koja je projektu dala dodatnu vrijednost. Kreativni koncept 'Neka igra ljepote započne' zaživio je kroz vizualni identitet i niz pažljivo osmišljenih elemenata, među kojima su se istaknule i sveprisutne 'kockice' – inspirirane nacionalnim simbolom igre i natjecanja, koje su na suptilan način komunicirale dolazak Sephore kao novog igrača na hrvatsko tržište.

Iza samog otvorenja stajala je opsežna i višeslojna produkcija, sastavljena od niza paralelnih elemenata, čiju je koordinaciju vodila agencija Organizacija.

Među njima se ističe produkcija popup zone za Sephora Pro Team i ekskluzivni masterclass koji je vodila Natasha Denona ali i cijeli niz ostalih podaktivacija. Grad je u danima uoči otvorenja postupno postajao dio priče – XL Sephora vrećice pojavile su se u centru grada, kao i ispred City Center One East, stvarajući vizualno snažan i prepoznatljiv moment. Dodatnu vidljivost osigurala je i koordinirana flota brendiranih automobila u suradnji s Citroën Hrvatska, dok su plesni flashmobovi unijeli element iznenađenja i spontano aktivirali publiku.

Velik interes posjetitelja i redovi koji su se formirali na dan otvorenja pretvoreni su u sastavni dio iskustva – uz brendirane artikle poput bureka, keksa, kokica, kave i vode, čekanje je dobilo novu dimenziju i postalo uvod u događaj, a ne samo nužan korak do ulaska. Upravo kroz takve detalje agencija Organizacija dodatno je naglasila važnost cjelokupnog iskustva posjetitelja.

Jedan od ključnih izazova bio je crowd management. Uzimajući u obzir iskustva s međunarodnih otvorenja, posebna pažnja posvećena je sigurnosti i kontroli protoka posjetitelja. U bliskoj suradnji s iskusnim Sephora timom, ali i uz operativno vodstvo koje je osigurala agencija Organizacija, razvijeni su detaljni planovi kako bi se osiguralo da velik interes prođe bez incidenata i u pozitivnom ozračju.

Iako izvana možda nije djelovalo tako, iza brojnih live aktivacija i samog eventa otvorenja stajala je iznimno zahtjevna organizacija – u realizaciji je sudjelovalo više od 50 poslovnih subjekata, odnosno dobavljača te ukupno više od 100 ljudi čiji je zajednički rad omogućio da projekt zaživi u punom opsegu.

U takvom kontekstu posebno dolazi do izražaja iskustvo – više od 20 godina prisutnosti agencije Organizacija na tržištu omogućilo je sigurnu izvedbu i sposobnost upravljanja projektom ove razine zahtjevnosti.

Značajnu ulogu u realizaciji imao je i partnerski odnos s City Center One East i CC Real, čije su razumijevanje i otvorenost za gotovo potpuni takeover centra omogućili da projekt zaživi u punom kapacitetu.

Na kraju, launch je bio rezultat snažne sinergije više timova i stručnjaka – uz Sephora tim, važnu ulogu odigrali su WPP Media kao medijska agencija te Aplauz komunikacije kao agencija zadužena za PR i influencer strategiju.

Otvorenje Sephore u Hrvatskoj tako je nadraslo format klasičnog retail događaja – pretvorilo se u iskustvo koje je aktiviralo grad, angažiralo publiku i postavilo nove, inspirativne standarde za buduće dolaske globalnih brendova na tržište.