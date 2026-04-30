REEVOLUCIJA u Hrvatskoj - Predstavljen novi model Forthing S7 REEV

U Zagrebu je predstavljeno električno vozilo s range-extenderom po cijeni od 32.990 eura - s 1250 km kombiniranoga dometa

Na istoj lokaciji u Zagrebu na kojoj je prije nešto više od dvije godine predstavljeno prvo vozilo u ponudi marke Forthing, model T5 EVO, održana je prezentacija novog modela Forthing S7 REEV, čime je nastavljen razvojni put i jačanje prisutnosti marke na hrvatskom tržištu.

Predstavnici Auto Hrvatske tom su prilikom zahvalili okupljenim predstavnicima medija na kontinuiranom interesu, praćenju i podršci, naglasivši kako je upravo takva suradnja važan dio rasta i razvoja marke.

Novi Forthing S7 REEV donosi suvremen dizajn, napredne tehnološke značajke te poseban naglasak na udobnost i sigurnost. Riječ je o modelu koji podiže standarde u svojoj klasi i odgovara na potrebe modernih vozača, kombinirajući atraktivan izgled s visokom razinom funkcionalnosti i inovacija. Tijekom događanja predstavnici medija su imali priliku detaljnije upoznati se s karakteristikama vozila i isprobati ga.

U sklopu službenog dijela programa okupljenima su se obratili glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska, gospodin Alen Vuksan-Ćusa te direktor društva Auto Hrvatska Importer d.o.o., uvoznika za Forthing, Dongfeng i DFSK za Hrvatsku, gospodin Goran Banđen, koji su predstavili viziju razvoja marke i ključne prednosti novog modela.

Za sam kraj događanja Auto Hrvatska je pripremila iznenađenje – ekskluzivnu pretpremijeru još jednog modela za hrvatsko tržište. Riječ je o modelu Dongfeng Mage, SUV modelu C segmenta, koji će biti na hrvatskim prometnicama do kraja svibnja.

Ovim događanjem dodatno je potvrđena strategija kontinuiranog širenja ponude i jačanja pozicije marke na domaćem tržištu.