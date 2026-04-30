Uspješno sudjelovanje hrvatskih organizacija u Obzoru Europa

Uključite se – iskoristite besplatne usluge i potpore za razvoj projektnih prijedloga za program za istraživanje i inovacije

Nacionalni sustav podrške provedbi programa Obzor Europa priredio je analitički prikaz sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Obzor Europa od njegova početka 2021. do kraja 2025. godine. U Republici Hrvatskoj Nacionalni sustav koordinira te programom Obzor Europa strateški upravlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Program Obzor Europa 9. je okvirni program za istraživanje i inovacije Europske unije s ukupnim proračunom od 95,5 milijardi eura što ga čini i globalno najvećim programom takve vrste. Podaci ukazuju kako hrvatski istraživači i organizacije aktivno doprinose europskim istraživačkim prioritetima kroz konkurentne prijave i sudjelovanje u međunarodnim konzorcijima.

Sudjelovanje Hrvatske kontinuirano raste od ulaska RH u 7. okvirni program 2007. godine, kako po ukupnom doprinosu EU-a, tako i po broju financiranih projekata. U prvih pet godina Obzora Europa hrvatske su organizacije osigurale ukupni neto doprinos EU-a u iznosu od 167,9 milijuna eura, što je više sredstava nego u cijelom prethodnom programu Obzor 2020. za koji je ukupni neto doprinos hrvatskim organizacijama iznosio 137,2 milijuna eura.

Do kraja 2025. hrvatske su organizacije bile uključene u 434 projekta, u kojima se ukupno bilježi 677 sudjelovanja hrvatskih organizacija. Stopa uspješnosti iznosila je 16,14% u odnosu na europski prosjek koji je iznosio 15,27%. Prema postotku ukupnog doprinosa EU-a za pojedini stup programa najviše je sredstava ugovoreno u okviru projekata Drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe i to 57% ukupnoga iznosa.

Područja u kojima je osiguran najveći udio ukupnog doprinosa EU-a su Klaster 5 Klima, energija i mobilnost, horizontalno područje Širenje izvrsnosti i sudjelovanja te Klaster 6 Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš.

Najviše je sudjelovanja ostvareno u prirodnim, društvenim i tehničkim znanostima.

Posebno veseli značajan porast sudjelovanja privatnoga sektora u programu. Prema vrsti organizacije najzastupljenija su visoka učilišta s 31% ukupnog udjela sudjelovanja, a slijedi ih privatni sektor s čak 29%. Na trećem su mjestu znanstvene ustanove sa 16% udjela.

Nacionalni sustav podrške provedbi programa Obzor Europa predstavio je svoje usluge i doseg spram korisnika u Pokazateljima rada u 2025. godini.

Hrvatskim korisnicima na raspolaganju za informiranje i savjetovanje je mreža nacionalnih osoba za kontakt za pojedina područja programa. Nadalje, korisnicima je na raspolaganju niz dodatnih besplatnih usluga i potpora – brojna događanja i edukacije, predpregled i savjetovanje projektnih prijava, financiranje sudjelovanja u europskim susretima umrežavanja, kao i financiranje aktivnosti usmjerenih razvoju projektnih prijedloga kroz Mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Potencijalni se korisnici pozivaju da se s programom upoznaju putem nacionalnog portala Obzor Europa, a ažurne informacije o pozivima i drugim mogućnostima prate uključivanjem u Zajednicu korisnika. Na nacionalnom je portalu dostupan Pregled poziva na dostavu projektnih prijedloga u 2026. godini.