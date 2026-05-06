Rekordne razine na Wall Streetu, vrhunci i na azijskim burzama

Dobri poslovni rezultati, rast dionica AI sektora te smirivanje napetosti na Bliskom istoku podigli su svjetske burze na nove vrhunce.

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, što se zahvaljuje smirivanju situacije u Hormuškom tjesnacu i dobrim poslovnim rezultatima kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,73 posto, na 49.298 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,81 posto, na 7.259 bodova, a Nasdaq 1,03 posto, na 25.326 bodova. Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše su pod utjecajem snažnog rasta cijena dionica proizvođača čipova, kao što su AMD i Intel, zahvaljujući najavama novih velikih ulaganja u razvoj umjetne inteligencije.

Cijena dionice AMD-a porasla je oko 4, a Intela 13 posto, pa je PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio više od 4 posto, na novu rekordnu razinu. U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Nadmašena očekivanja

Dosad je izvješća objavilo više od 300 kompanija čije su dionice u sastavu S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada. Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 28 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok se prije mjesec dana očekivao rast od oko 14 posto.

Pozitivno je na tržište utjecalo i smirivanje situacije na Bliskom istoku. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je jučer da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog 'veliki napredak' prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Dan prije činilo se da bi sukob između SAD-a i Irana mogao ponovno eskalirati jer je Trump pokrenuo operaciju s ciljem preuzimanja kontrole nad Hormuškim tjesnacem, koji Iran blokira od kada su ga SAD i Izrael napali.

Pale cijene nafte

Uslijed smirivanja situacije u tom tjesnacu, cijene su nafte pale, što je ublažilo strahovanja od snažnog rasta inflacije idućih mjeseci.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks pao je 1,40 posto, na 10.219 bodova, no frankfurtski DAX porastao je 1,71 posto, na 24.401 bod, a pariški CAC 1,08 posto, na 8.062 boda.

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica skočile na rekordne razine, ponajviše zahvaljujući rastu cijena dionica vezanih uz umjetnu inteligenciju, dok je tečaj dolara oslabio. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica izvan Japana skočio je jutros 2,3 posto na novu rekordnu razinu, predvođen rastom cijena dionica na južnokorejskoj burzi. Istodobno, tokijski Nikkei ojačao je 0,38 posto, na 59.513 bodova. Porasli su i ostali najvažniji regionalni indeksi, a najviše južnokorejski Kospi, za 5,1 posto na rekordnih 7.000 bodova.

- Tržišta su prihvatila osjećaj smirenosti i stabilnosti preko noći, pri čemu se rizik od eskalacije sukoba na Bliskom istoku smatra smanjenim nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth naveo da je prekid vatre još uvijek na snazi unatoč tome što su SAD i Iran jučer razmijenili udarce. To je dalo vjetar u leđa raspoloženju prema riziku, podupirući oporavak cijena dionica - napisali su analitičari Westpaca u istraživačkoj bilješci.

Prvog dana trgovanja na burzi u Seulu nakon praznika, cijena dionice Samsung Electronicsa skočila je 12 posto, dosegnuvši tržišnu vrijednost veću od 1.000 milijardu dolara, prestigavši Berkshire Hathaway i približivši se Walmartu. Takav skok uslijedio je nakon rekordne zarade Samsung Electronicsa u prvom tromjesečju, za više od osam puta na 57,2 bilijuna wona, dok su se prihodi popeli na rekordnih 133,9 bilijuna korejskih wona.

Cijena dionice Advanced Micro Devicesa skočila je 16,5 posto u produljenom trgovanju nakon što je kompanija prognozirala prihod u drugom tromjesečju iznad očekivanja Wall Streeta, potaknuta snažnom potražnjom za svojim čipovima jer tvrtke za računalstvo u oblaku ubrzavaju potrošnju na AI infrastrukturu.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, spustio se u srijedu 0,2 posto, na 98,299 bodova.

Pritom je tečaj eura prema dolaru ojačao 0,24 posto na 1,1714 dolara, dok je jen oslabio za toliko, na 157,62 jena za dolar.

Ulagači čekaju objavu podatka o broju zaposlenih u SAD-u u travnju, što se očekuje kasnije ovog tjedna, a što će im signalizirati je li najveće svjetsko gospodarstvo dovoljno otporno na geopolitičke i inflacijske pritiske pa da Fed može zadržati monetarnu politiku nepromijenjenom ili će slabljenje tržišta rada obnoviti očekivanja o popuštanju monetarne politike.