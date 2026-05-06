Tvrtke i tržišta
Sorić iz Leda u EMPWR, smjena u Upravi KentBanka
6. svibnja 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Luka Sorić imenovan je direktorom u EMPWRU umjesto Katice Miholić. Sorić je na tu poziciju stigao iz tvrtke LEDO PLUS u kojoj je dvije godine bio član Uprave. Prije toga je četiri godine proveo na čelnim pozicijama u ZAGREBAČKOJ PIVOVARI.
Aleksandra Cvetković smijenjena je s funkcije članice Uprave KENTBANKA, a njezine odgovornosti preuzimaju postojeći članovi Uprave.
