Tovljači junadi zadovoljni lanjskim poslovanjem, no tu će dobit teško dostići

Cijena teladi i junadi raste zadnjih četiri godine, no ikako će junad poskupiti i u prvoj polovini ove godine, neće moći pratiti rast cijene teladi

Prošla je godina bila izuzetno dobra za tovljače junadi i teladi u hrvatskoj, ali i u Europi. Rast cijena je bio kontinuiran zbog znatne potražnje, ali i pada ponude u svijetu, no rasli su i ulazni troškovi zbog čega tovljači i dalje moraju, usprkos dobrim poslovnim rezultatima, biti na oprezu.

Kako piše Ivan Malić na portalu Agroklub.com, razlog trenda lanjskog porasta cijena teladi i junadi, konji je bio dobar za tovljače, leži u tome što je ciklus tova junadi dug, 'što bi značilo da su hrvatski tovljači u 2025. godini isporučivali skupu junad, a u 2024. i prvoj polovici 2025. su kupovali jeftinu telad koja je bila baza za proizvodnju. To znači da su od nekih 'standardnih' 200 eura dobiti po grlu, došli na 500 eura dobiti po grlu', piše Malić. Prema njegovoj računici, 160 tisuća grla junadi koliko ih ima u Hrvatskoj tovljačima junadi donio je lani 90 milijuna eura dobiti, što je dvostruko ili trostruko više nego što je to uobičajeno.

Kako će pak biti ove godine kad je telad već skuplja, vidjet ćemo, no barem u prvih pola godine možemo očekivati rast cijena, govori nam tajnik Udruge Baby Beef Nikola Pavičić dok nam objašnjava stanje na europskom tržištu. Kaže da je cijena utovljene junadi u stalnom porastu već četvrtu godinu za redom, a nekoliko je razloga za takvo stanje na tržištu: inflacija, cijena teladi, smanjen broj krava na području cijele EU, nacionalne potpore za zatvaranje farmi goveda u nekim državama članicama (primjerice Nizozemska), sve starija populacija poljoprivrednika i nedostatak skupe radne snage.