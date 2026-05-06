Job Fair 2026 okuplja studente i poslodavce, gostuje i Mate Rimac

Više od stotinu tvrtki i bogat program očekuju posjetitelje na najvećem studentskom sajmu poslova u Zagrebu kojeg organizira FER

Odgovorno donošenje odluka o karijeri i budući karijerni put teme su u fokusu ovogodišnjeg 19. Job Faira, koji će se održati 13. i 14. svibnja 2026. godine u Mozaik Event Centru (Slavonska avenija 6/2, Zagreb), u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Saveza studenata FER-a (SS FER) i Kluba studenata elektrotehnike (KSET).

Više od 100 poduzeća iz 13 različitih industrija, među kojima su Končar, Aircash, Infobip, Grad Zagreb, Montelektro, Netgen, Porsche Digital i Span predstavit će se na izložbenim štandovima.

Posjetitelji, kojih se očekuje čak 2500, moći će dodatno sudjelovati na 10 talkova, 2, simulacije, 3 panel rasprave, 6 radionica i brzopoteznoj debati na teme inovacija, razvoja karijere i donošenja smislenih profesionalnih odluka.

"Studenti će imati priliku pratiti čak tri panel rasprave. Jedna od njih fokusirat će se oko rada na projektima koji imaju svrhu te pomoći sudionicima prepoznati prilike koje povezuju učenje s konkretnim doprinosom u stvarnom okruženju. U raspravi će se istražiti na koji način smisleni izazovi mogu potaknuti profesionalni razvoj i osobno ispunjenje, kao i kako promišljen odabir projekata s vremenom može ojačati osjećaj svrhe.", najavljuje Katarina Pavić, koordinatorica programskog sadržaja Job Faira.

Poseban dio programa i ove godine donosi Hot Talk, koji će ugostiti Matu Rimca, CEO-a Bugatti Rimca.

- U pitanju je intervju koji spaja formalna i neformalna pitanja, dok sudionici s obje strane stola konzumiraju ljutu hranu. Prije svakog odgovora, konzumira se hrana s umakom različite ljutine koji simbolično predstavlja razinu zanimljivosti pitanja. Cilj je izdržati do kraja intervjua, saznati više o Mati, i naravno, dobro se zabaviti i nasmijati - ističe Lucija Ropret Čorak, organizatorica Job Faira ispred FER-a.

Posebna novost je i Job Fair Quest, interaktivna aktivnost koja potiče sudionike na aktivno praćenje programskog sadržaja kako bi dobili priliku osvojiti ekskluzivne nagrade čak 20 poduzeća, a koje variraju od tehnoloških gadgeta do putovanja.

Ulaz na Job Fair je besplatan, no potrebno je registrirati se na web stranici Job Faira, te rezervirati svoje mjesto za svaki sadržaj dostupan u rasporedu cijelog programa. Prilikom registracije, na stranici osobnog profila kreirat će se QR kod koji će služiti kao ulaznica. Ističemo da preko istog QR koda studenti mogu podijeliti svoje kontakt podatke zainteresiranim predstavnicima poduzeća kako bi ostali u kontaktu ostali i nakon Job Faira.