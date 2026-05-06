Nakon rasta dobiti za osam puta, Samsung prešao bilijun dolara na burzi

Operativna dobit južnokorejeksog tehnološkog diva samo u prvom kvartalu nadmašila je cjelokupnu dobit tvrtke iz 2025. godine

Cijena dionica Samsung Electronicsa u srijedu je skočila 14,4 posto, čime je tržišna kapitalizacija ovog tehnološkog diva po prvi put premašila prag od jednog bilijuna dolara. Kako navodi CNBC, ovim postignućem Samsung je postao tek druga azijska tvrtka, nakon tajvanskog TSMC-a, koja je dosegnula tu vrijednost.

Prema podacima FactSeta, dionica je dosegla rekordnu razinu od 266 tisuća wona (156 eura) i na putu je da ostvari najveći jednodnevni dobitak u povijesti tvrtke. Iako je prag od bilijun dolara prvi put nakratko prijeđen 26. veljače, danas je Samsung prvi puta zaključio trgovanje iznad te razine. Trenutni optimizam investitora potaknut je nezaustavljivom potražnjom za dionicama povezanim s umjetnom inteligencijom (AI).

Rekordna dobit i suradnja s Appleom

Ovaj nagli rast uslijedio je nakon objave rekordnih rezultata za prvo tromjesečje. Operativna dobit Samsunga skočila je više od osam puta na 57,2 bilijuna wona, dok su prihodi dosegli rekordnih 133,9 bilijuna korejskih wona. Impresivno je da je operativna dobit u samo prvom kvartalu nadmašila cjelokupnu dobit tvrtke iz 2025. godine, koja je iznosila 43,6 bilijuna wona.

Dodatni vjetar u leđa dionici dala su izvješća Bloomberga o tome da Apple vodi preliminarne pregovore sa Samsungom i Intelom o proizvodnji čipova za Appleove uređaje u SAD-u. Time bi Apple potencijalno diverzificirao svoju opskrbu izvan dugogodišnjeg partnera TSMC-a.

Iako Samsungovo poslovanje cvjeta zahvaljujući prodaji memorije visoke propusnosti (HBM), tvrtka se i dalje suočava s oštrom konkurencijom. Rival SK Hynix trenutno drži vodeću poziciju s 55 posto tržišnog udjela u segmentu HBM-a, dok Samsung drži oko 25 posto. Ipak, Samsung ubrzano smanjuje taj jaz. U veljači je tvrtka objavila da je prva u svijetu započela masovnu proizvodnju HBM4 čipova, šeste generacije ove tehnologije.

Ovi čipovi igrat će ključnu ulogu u nadolazećoj Vera Rubin AI arhitekturi tvrtke Nvidia, namijenjenoj najnaprednijim radnim opterećenjima u podatkovnim centrima. Povratne informacije kupaca o Samsungovim HBM4 proizvodima su pozitivne, što dodatno ulijeva povjerenje investitorima.

Ograničena ponuda i dugoročni izgledi

Analitičari vjeruju da će se visoke cijene i snažna dobit zadržati još neko vrijeme. Yu Jing Jie iz Morningstara ističe da na tržištu vlada 'ogromna nestašica' DRAM i NAND memorijskih čipova zbog neumoljive gladi AI sektora za pohranom i propusnošću podataka.

Budući da je za pokretanje novih proizvodnih kapaciteta u industriji poluvodiča obično potrebno dvije do tri godine, očekuje se da će ponuda ostati ograničena u kratkom roku. To podgrijava očekivanja o još snažnijem rastu zarade i marži u iduće dvije godine.

Pozitivno ozračje proširilo se na cijelo tržište; dionice SK Hynixa također su porasle za više od 10 posto, što je podiglo južnokorejski burzovni indeks Kospi na rekordnu razinu od 7000 bodova.