Nikica Jurić imenovan Deceuninckovim generalnim direktorom za regiju SEE

Regija SEE, tj. tržište Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije, jedno od ključnih tržišta za Deceuninck iz Donje Bistre

Tvrtka Deceuninck (izgovara se 'Dekönink'), proizvođač PVC profila za prozore i vrata sa sjedištem i proizvodnim pogonom u Donjoj Bistri, objavila je imenovanje Nikice Jurića na poziciju generalnog direktora za regiju SEE (SouthEast Europe/jugoistočna Europa), koja obuhvaća Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju.

Jurić na novu poziciju donosi bogato iskustvo stečeno u različitim segmentima industrije stolarije. Karijeru je započeo u proizvodnji, gdje je tijekom pet godina obnašao funkciju voditelja proizvodnje, a potom je više od 15 godina uspješno vodio vlastitu tvrtku za proizvodnju i prodaju PVC i ALU stolarije u Osijeku.

Iskustvo u proizvodnji i poduzetništvu

Zahvaljujući iskustvu stečenom iz perspektive proizvođača, partnera te danas regionalnog lidera, Jurić donosi sveobuhvatno razumijevanje tržišta i potreba kupaca. Upravo tu kombinaciju iskustava vidi kao svoju najveću prednost.

Nikica Jurić, Deceuninckov generalni direktor za regiju SEE: – Tijekom godina rada s profilima Deceuninck imao sam priliku osobno se uvjeriti u njihovu kvalitetu i vrijednost, zbog čega je pridruživanje kompaniji za mene bio prirodan profesionalni korak

– ​Vjerujem da se proizvodi mogu uspješno predstavljati samo kada u njih i osobno vjeruješ. Tijekom godina rada s profilima Deceuninck imao sam priliku osobno se uvjeriti u njihovu kvalitetu i vrijednost, zbog čega je pridruživanje kompaniji za mene bio prirodan profesionalni korak – izjavio je Jurić.

U svojoj novoj ulozi bit će odgovoran za daljnji razvoj poslovanja u regiji SEE, jačanje odnosa s partnerima te provedbu strateških inicijativa usmjerenih na rast i inovacije.

Središte širenja i razvoja

Regija SEE jedno je od ključnih tržišta za Deceuninck, što potvrđuje i kontinuirano jačanje prisutnosti kompanije u regiji, uključujući otvaranje poslovno-proizvodnog pogona u Donjoj Bistri prije tri godine. Kompanija regiju vidi kao važan proizvodni i poslovni hub za daljnje širenje i razvoj poslovanja na tržištima jugoistočne Europe.

Jedan od top tri svjetska proizvođača PVC profila i sustava za prozore i vrata te građevinskih rješenja – belgijski Deceuninck – kontinuirano jača svoju prisutnost u regiji

– Veliko mi je zadovoljstvo preuzeti ovu odgovornu poziciju i sudjelovati u daljnjem razvoju kompanije u regiji. Veselim se budućim izazovima i nastavku jačanja prisutnosti Deceunincka na tržištima jugoistočne Europe – dodao je.

Deceuninck je belgijska tvrtka, jedan od top tri svjetska proizvođača PVC profila i sustava za prozore i vrata te građevinskih rješenja. Kompanija je osnovana 1937. godine u Belgiji, a danas posluje u više od 90 zemalja svijeta, zapošljava gotovo 4000 zaposlenika te ima proizvodne pogone u 14 zemalja.

Na razini Grupe Deceuninck je u 2025. ostvario ukupno 772,7 milijuna eura prihoda. Hrvatska podružnica tvrtke Deceuninck osnovana je 2004. godine. ￼