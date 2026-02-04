Usporavanje: Pad broja narudžbi već se itekako osjeti

Velike tvrtke zasad samo najavljuju oprez i pokušavaju ne paničariti, no mnoge vuku neke poteze za jačanje efikasnosti i otpornosti

Naizgled je sve isto. Turizam, potrošnja, strani radnici, europski fondovi, sva su goriva rasta u pogonu. Struktura rasta ostaje ista. Reforme se i dalje izbjegavaju kao da su kužne. Procjene su rasta u ovoj godini od 2,5 do 2,9 posto, ovisno o tome tko piše analizu. Posve solidno.

Štoviše, još je to dvostruko više od očekivanoga prosjeka cijele Unije, pa nema ni zabrinutih lica. Pa ipak, optimizam je splasnuo. U HUP-u vele kako je potkraj prošle godine indeks poslovnoga optimizma HLIPO skliznuo već četvrto uzastopno tromjesečje, i to za nemalih 11 bodova.

Ako pak nema optimizma među onima koji stvaraju BDP, on će na kraju i usporiti. Usporavanje će biti oko pola postotna boda, ako se pita HUP, s ovogodišnjih oko tri posto na 2,5. Čini se i dalje posve dobro. Osim što baš i nije. Ne samo zato što rast i dalje nagriza inflacija.