Kome su Mercosur i Indija prilika, a kome prijetnja

Postavlja se pitanje što će i koliko će od tog golemog potencijala iskoristiti Hrvatska. I hoće li uopće?

Europska unija ovog je mjeseca zaključila dva velika sporazuma o slobodnoj trgovini, s južnoameričkim blokom Mercosur (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj) te s Indijom. Oba su sporazuma politički dogovorena i potpisana, ali do početka njihove primjene bit će još dosta posla na pravnom usaglašavanju, potpisima i ratifikacijama. Prema očekivanjima, sporazum s Mercosurom trebao bi se početi primjenjivati do kraja ove godine, a s Indijom za otprilike godinu dana.

S punom primjenom članicama Unije otvorit će se slobodan pristup na tržište od 300 milijuna potrošača u Južnoj Americi te 1,45 milijardi potencijalnih potrošača u Indiji. Postavlja se pitanje što će i koliko će od tog golemog potencijala iskoristiti Hrvatska. I hoće li uopće? Ili ćemo samo rezignirano odmahnuti rukom jer da su ta tržišta jako daleko od Hrvatske, jer da im hrvatska industrija ili nema što ponuditi ili je ono što ima u premalim količinama, jer da je izlazak na ta tržišta prekompliciran, a svakako mnogo zahtjevniji nego izvoziti u Sloveniju ili BiH, i tome slično. U svakom slučaju, pred hrvatskim izvoznicima je veliki izazov iskorištavanja tih potencijala.