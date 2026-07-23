Veliki zaokret u Opatiji: Kreće obnova legendarnog Palacea

Najveća opatijska hotelska kuća dobit preusmjerila u saniranje gubitaka, te priprema strategiju za kapitalne investicije na Kvarneru

Najveća opatijska hotelska kuća, Liburnia Riviera Hoteli (LRH), ulazi u novu fazu poslovanja. Sjednica Glavne skupštine potvrdila je značajna upravljačka preslagivanja, ali i financijski zaokret koji otvara put realizaciji najavljenih kapitalnih projekata.

Na čelo Nadzornog odbora imenovan je Daniel Michael Kartje, koji je na toj funkciji zamijenio dosadašnjeg predsjednika Johannesa Böcka. Kartjeov uspon na sam vrh bio je iznimno brz, u Nadzorni je odbor ušao tek krajem 2025. godine, a sada preuzima ključnu ulogu u nadzoru strateškog smjera kompanije.

Ova promjena dolazi nakon što je u ožujku ove godine operativno vođenje preuzela nova Uprava na čelu s Zrinkom Bokulić. Time se nastavlja dinamičan niz promjena u upravljačkim strukturama, s obzirom na to da su se tijekom prošle godine na čelu kompanije izmijenila čak dva predsjednika Uprave, Ante Barić i Davor Štampalija.

Na financijskom planu, kompanija bilježi oporavak. U 2025. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 4,77 milijuna eura. Međutim, dioničari su odlučili da se cjelokupan iznos usmjeri na pokrivanje akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja, što je jasna strategija jačanja financijske stabilnosti uoči osjetljivih građevinskih zahvata.

Povijesni objekti u fokusu investicija

Težište poslovanja ostaje na kapitalnim ulaganjima u podizanje kvalitete portfelja, pri čemu se ističu dva projekta. Prvi je hotel Palace u Opatiji: Obnova ovog povijesnog zdanja izgrađenog između 1906. i 1908. godine ulazi u ključnu pripremnu fazu. Zbog kompleksnosti i spomeničke vrijednosti zgrade, radovi će se odvijati u faza kroz nekoliko godina. Prva faza obuhvaća statičku sanaciju i obnovu povijesne fasade, nakon čega slijedi kompletno preuređenje interijera. Drugi je projekt djelomična rekonstrukcija hotela Excelsior u Lovranu.

Zrinka Bokulić

- Najavljeni razvojni projekti ulaze u ključnu fazu pripreme, u kojoj kroz projektiranje i suradnju s renomiranim arhitektonskim timovima postavljamo standarde kvalitete kako bismo gostima pružili još bolje iskustvo, a kompaniji osigurali održiv rast i dugoročnu konkurentnost. Upravo ta temeljitost jamstvo je da će svaki projekt biti realiziran na razini na koju obvezuje više od stoljeća tradicije - poručila je predsjednica Uprave Zrinka Bokulić.