Ledo cilja Austriju nakon ulaganja od 43 milijuna eura

Adriatic klaster Nomad Foodsa ubrzava izvoz, a nova linija za King u Zagrebu povećala je kapacitete za domaća i strana tržišta

Nakon akvizicije 2021., Nomad Foods, najveća kompanija za smrznutu hranu u Europi, nastavlja integrirati Ledo i Frikom u svoju europsku mrežu. Te dvije kompanije koje su dio Adriatic klastera u Nomad Foodsu, uz Ledo BiH (Čitluk), kao proizvođači imaju mogućnost zajednički razvijati proizvode, koordinirati proizvodnju među tvornicama, koristiti zajedničke istraživačko-razvojne timove. Osim tih kompanija, dio Adriatic klastera su: Ledo Mađarska, Ledo Slovenija, Ledo Crna Gora i Ledo Shpk na Kosovu.

Ivan Babić, generalni direktor Adriatic klastera u Nomad Foodsu, bit će jedan od govornika na Danu velikih planova, konferenciji koja će se u organizaciji poslovnog tjednika Lider održati 23. rujna u Zagrebu. Govorit će o poslovnim planovima za ovu i narednu godinu, a u najavi konferencije veli nam da cilj Klastera jasan – nastaviti održivo rasti kroz inovacije, snažne lokalne brendove i stvaranje proizvoda koje potrošači vole.

Otkako je Nomad Foods preuzeo Ledo, za tu zagrebačku kompaniju, kaže Babić, posljednjih nekoliko godina nisu bile samo razdoblje rasta, nego i razdoblje transformacije. Kao rezultat toga za Ledo se više ne može reći da je isključivo vodeća hrvatska kompanija u kategorijama sladoleda i smrznute hrane, nego kompaniji koja iz Zagreba sudjeluje u oblikovanju razvoja kategorija na više tržišta regije.

Naš sugovornik veli da u ovoj i sljedećoj godini Adriatic klaster nastavlja ulagati u razvoj svojih ključnih brendova, proizvodne kapacitete, inovacije i širenje poslovanja izvan naših tradicionalnih tržišta. FMCG industrija (Fast-Moving Consumer Goods, odnosno roba široke potrošnje koja se brzo prodaje i često kupuje, poput hrane, pća, kozmetike…) danas, napominje Babić, prolazi kroz značajne promjene jer potrošači istovremeno traže kvalitetu, inovacije, praktičnost i dobru vrijednost za novac, što od proizvođača zahtijeva veću brzinu prilagodbe nego ikad prije.

Potrošački trendovi

- Zato nam je važno kontinuirano skraćivati put od ideje do tržišta i razvijati proizvode koji odgovaraju stvarnim potrebama potrošača. Ono što nam daje dodatnu snagu jest činjenica da danas spajamo najbolje od dva svijeta. Kao dio Nomad Foodsa imamo pristup uvidima, najnovijim trendovima i iskustvima s najvećih europskih tržišta smrznute hrane, dok istovremeno zadržavamo snažno lokalno znanje, razumijevanje potrošača i ekspertizu koju smo desetljećima gradili u regiji u kategoriji sladoleda. Upravo u kategoriji sladoleda regionalni timovi imaju važnu ulogu u razvoju inovacija i novih proizvoda, što dodatno potvrđuje snagu znanja koje postoji unutar kompanije – kaže Babić.

Inovacije ostaju, nastavlja sugovornik, jedan od ključnih pokretača rasta. Zapravo će to uvijek i biti. Naime, kao i svaka ozbiljna kompanija ni Nomad Foods se ne oslanjamo samo na snagu postojećih brendova, nego kontinuirano razvija nove proizvode koji odgovaraju promjenama u navikama i očekivanjima potrošača. Babić kaže da primjeri poput linije Created for Kids ili ovogodišnjeg Sorbeta pokazuju koliko je važno istovremeno njegovati snagu etabliranih brendova i donositi novitete koji ih održavaju relevantnima.

- Snažan potencijal vidimo i u kategoriji smrznute hrane koja odgovara nekim od najizraženijih potrošačkih trendova današnjice – praktičnosti, smanjenju bacanja hrane i potrebi za kvalitetnim obrokom uz sve manje vremena za pripremu. Srednjoročno želimo dodatno učvrstiti vodeću poziciju na postojećim tržištima, ali i ubrzati rast na izvoznim tržištima s najvećim potencijalom. Recimo na susjednim tržištima kao što je Austrija, vidimo značajne prilike za širenje naših brendova i daljnji razvoj kategorije. Upravo će kombinacija inovacija, odgovornog pristupa prehrani, operativne izvrsnosti i regionalnog širenja biti glavni pokretač našeg rasta u godinama koje dolaze – vjeruje Babić.

Zadržane tržišne pozicije

Što se tiče poslovanja u prošloj godini, bila je izazovna zbog inflacijskih pritisaka, ali i promjene u ponašanju potrošača, snažne konkurencije te sve izraženijeg utjecaja vremenskih prilika na sezonu sladoleda. To je zahtijevalo veliku prilagodljivost i brzinu u donošenju odluka. Ipak, Babić je zadovoljan ostvarenim rezultatima. Zadržane su vodeće tržišne pozicije u kategorijama sladoleda i smrznute hrane, a kompanije su nastavile ulagati u inovacije i dodatno osnažile brendove.

- Vjerujem da dugoročni uspjeh proizlazi iz sposobnosti da stvaramo proizvode koje ljudi vole i kojima se vraćaju. Upravo zato kontinuirano ulažemo u kvalitetu, inovacije i odgovorniji razvoj proizvoda. U proteklom razdoblju završili smo investicijski ciklus vrijedan 43 milijuna eura kojim smo dodatno modernizirali proizvodnju, logistiku i lanac opskrbe. Samo u zagrebački proizvodni pogon uloženo je 21 milijun eura u modernizaciju proizvodnih kapaciteta, automatizaciju i sigurnost proizvodnje, a završna faza tog ciklusa bila je nova proizvodna linija za King sladolede koja značajno povećava naše proizvodne kapacitete i podržava daljnji rast na domaćim i izvoznim tržištima – kaže Babić.

Osim toga, ove godine otvoreno je i novo sjedište Leda u Zagrebu koje nije samo administrativni prostor, već mjesto gdje se proizvodi razvijaju, testiraju i prezentiraju. Babić kaže da su to ulaganje podredili ideji da timovima omoguće bržu suradnju te kraće vrijeme od ideje do proizvoda na polici, što je danas jedna od ključnih prednosti u FMCG industriji.

- Mislim da je jedna od najvažnijih lekcija posljednjih godina to da snažni brendovi ne nastaju preko noći. Povjerenje potrošača gradi se dosljednošću, kvalitetom i sposobnošću da ostanete relevantni kroz vrijeme. Zato je naš fokus istovremeno na očuvanju snage postojećih brendova i razvoju novih proizvoda koji odgovaraju promjenama u životnom stilu i očekivanjima potrošača. Na proteklu godinu zato ne gledam samo kroz ostvarene rezultate, nego i kroz sposobnost da u zahtjevnim tržišnim okolnostima zadržimo dugoročnu perspektivu. Vjerujem da će upravo kombinacija snažnih brendova, inovacija, operativne izvrsnosti i odgovornog pristupa poslovanju biti ključ naše konkurentnosti u godinama koje dolaze – zaključuje Babić.

Kako smo naveli, Adriatic klaster posluje u sastavu britanskog Nomad Foodsa koji posluje i proizvodi na 22 ključna tržišta diljem kontinenta. O svemu ovome naš će sugovornik više reći na 18. Danu velikih planova koji će se održati 23. rujna u hotelu Westin Zagreb. Zato ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima i prijavite se na vrijeme za sudjelovanje.