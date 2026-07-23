Europska komisija kaznila Google s 890 milijuna eura

Komisija je utvrdila da je Google favorizirao vlastite usluge i ograničavao programere u usmjeravanju korisnika

Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja Akta o digitalnim tržištima (DMA). Američki tehnološki div kažnjen je jer je u svojoj internetskoj tražilici davao prednost vlastitim uslugama te ograničavao programerima aplikacija mogućnost da korisnike usmjere prema alternativnim i često jeftinijim načinima kupnje izvan trgovine Google Play.

Komisija je donijela dvije odvojene odluke. Zbog pogodovanja vlastitim uslugama u rezultatima pretraživanja Googleu je izrečena kazna od 460 milijuna eura, dok se druga kazna, vrijedna 430 milijuna eura, odnosi na ograničenja koja kompanija nameće programerima aplikacija.

Vlastite usluge prikazivao istaknutije od konkurentskih

Akt o digitalnim tržištima propisuje da takozvani nadzornici pristupa, odnosno velike digitalne platforme koje imaju ključnu ulogu u povezivanju poduzeća i krajnjih korisnika, ne smiju vlastitim uslugama osiguravati povoljniji položaj od onoga koji imaju konkurenti. Uvjeti rangiranja moraju biti transparentni, pravedni i nediskriminirajući.

Komisija je, međutim, utvrdila da je Google u rezultatima pretraživanja davao prednost vlastitim uslugama povezanima s internetskom kupnjom, hotelima, prijevozom i sportskim rezultatima.

Googleove su se usluge prikazivale na istaknutijim mjestima, primjerice na vrhu stranice s rezultatima pretraživanja, uz naglašenije vizualne elemente i dodatne filtre. Usluge drugih pružatelja pritom nisu imale jednaku razinu vidljivosti, zbog čega su se, prema zaključku Komisije, nalazile u nepovoljnijem tržišnom položaju.

Programerima ograničavao pristup jeftinijim kanalima prodaje

Drugi dio odluke odnosi se na pravila trgovine Google Play. Prema DMA-u, programeri koji aplikacije distribuiraju putem te trgovine moraju moći besplatno obavijestiti korisnike o alternativnim ponudama i usmjeriti ih prema drugim kanalima kupnje, uključujući vlastite internetske stranice ili konkurentske trgovine aplikacijama.

Takve ponude za korisnike često mogu biti povoljnije jer ne uključuju naknade povezane s kupnjom putem Googleove platforme.

Komisija je utvrdila da Google programerima nije omogućio slobodno komuniciranje i promoviranje takvih ponuda niti sklapanje ugovora s korisnicima putem distribucijskih kanala prema vlastitom izboru. Ograničenja su se odnosila i na trgovine aplikacijama trećih strana.

Google, prema stajalištu Komisije, smije naplatiti naknadu za posredovanje pri početnom pridobivanju novog korisnika putem trgovine Google Play. Ipak, visina naknada koje je kompanija povezivala s preusmjeravanjem korisnika, kao i razdoblje tijekom kojega su se one naplaćivale, premašivali su ono što se može smatrati usklađenim s Aktom o digitalnim tržištima.

Komisija je Googleu naložila da prekine sporne prakse. Kompanija će morati osigurati ravnopravan tretman vlastitih i konkurentskih usluga u rezultatima pretraživanja te programerima omogućiti da korisnicima slobodno predstavljaju ponude i prodaju svoje usluge putem drugih kanala.

Odluke predstavljaju još jedan korak u provedbi DMA-a, kojim Europska unija nastoji ograničiti tržišnu moć najvećih tehnoloških platformi i otvoriti digitalna tržišta većoj konkurenciji.