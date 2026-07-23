Novi kripto benchmark indeks na Wall Streetu ne sadrži bitcoin

S&P Dow Jones Indices, tvrtka koja stoji iza S&P 500, izgradila je indeks od 18 tokena s kripto fondom Pantera Capital

Indeks digitalne imovine S&P Pantera pokrenut je u ponedjeljak, 20. srpnja, pod oznakom SPPDA. Prihvaća samo tokene koji svojim vlasnicima donose stvarni prihod.

Jedan jednostavan test, modeliran po uzoru na S&P 500

Da bi se pridružila S&P 500, tvrtka treba ostvariti profit u četiri uzastopna tromjesečja. Novi indeks kopira tu ideju. Token ulazi samo ako njegov protokol ostvaruje prihod, tromjesečje za tromjesečjem.

Analitička tvrtka Artemis provjerava taj prihod na blockchainu. Novac se također mora vratiti vlasnicima. To se može dogoditi putem otkupa, stakinga ili isplata.

Filter je brutalan. S&P-ov široki kripto indeks sadrži 196 tokena. Samo 18 ih je prošlo test prihoda. Zajedno su zaradili preko 3 milijarde dolara godišnjeg prihoda u posljednja dva tromjesečja, prema Panterinom pismu o lansiranju.

Ethereum, bnb, solana, tron i hyperliquid nose najveću težinu. Nijedan pojedinačni token ne može premašiti 35 posto indeksa.

Čini se da pristup funkcionira, barem na papiru. Testiranja od lipnja 2021. do lipnja 2026. donijela su 8,18 posto godišnje, prema službenoj brošuri. Indeks od 196 tokena donio je samo 0,08 posto. Međutim, S&P upozorava da su ti rezultati simulirani s retrospektivom.

- S&P Dow Jones Indices pomaže investitorima da se probiju kroz tržišnu buku pomoću referentnih vrijednosti kojima možete vjerovati. S indeksom digitalne imovine S&P Pantera donosimo istu disciplinu digitalnoj imovini, koristeći okvir utemeljen na fundamentima i ekonomiji, izgrađen za diverzificirane portfelje - objasnila je cilj u izjavi izvršna direktorica S&P Dow Jones Indicesa, Cathy Clay.

Zašto novi kripto benchmark preskače bitcoin

Bitcoin ne ostvaruje prihod od protokola, tako da ne prolazi test. Pantera ga naziva monetarnom imovinom, više poput digitalnog zlata nego poslovanja. Investitori koji ga žele mogu ga jednostavno izravno kupiti, kao što pokazuju povratni priljevi bitcoin ETF-ova.

Indeks juri za većom nagradom. Pantera, pozivajući se na istraživanje JPMorgan Private Bank, kaže da 89 posto obiteljskih ureda još uvijek uopće ne posjeduje kriptovalute. Tvrtka krivi proizvode koji miješaju meme coine sa stvarnim tvrtkama.

Benchmark ignorira bitcoin zbog prihoda, a ne veličine. Hyperliquid govori suprotnu priču. Njegovi spot Hyperliquid ETF-ovi počeli su se trgovati tek u svibnju. Sada se nalazi među prvih pet.

S&P se već mjesecima kreće u ovom smjeru. Svoj prvi hibridni kripto-dionički benchmark lansirao je prošlog listopada.

Pantera već razgovara s upraviteljima imovine o ETF-ovima izgrađenim na indeksu. Ulozi su veliki. Oko 13 bilijuna dolara prati S&P 500. Ako se čak i mali dio pomakne u ovom smjeru, indeks će znatno premašiti svoju veličinu.