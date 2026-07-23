UniCredit Grupa ostvarila rekordnu dobit u prvom polugodištu

Neto dobit banke porasla je na povijesni maksimum, a prognoze za 2026. i dalje su optimistične

UniCredit Grupa u drugom je tromjesečju 2026. ostvarila neto dobit od 2,9 milijardi eura, dok su ukupni prihodi porasli 6,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na 6,52 milijarde eura.

Prijavljena kvartalna dobit bila je 13,1 posto manja nego godinu prije, ponajprije zbog jednokratnog negativnog učinka od 245 milijuna eura, uglavnom povezanog s financiranjem i zaštitom ulaganja u Commerzbank. Bez tog učinka dobit bi iznosila oko 3,1 milijardu eura, dok je prilagođena dobit porasla 22 posto na godišnjoj razini.

Rekordno prvo polugodište

U prvih šest mjeseci UniCredit je ostvario prijavljenu neto dobit od 6,12 milijardi eura. Bez jednokratnog troška povezanog s Commerzbankom iznosila bi približno 6,3 milijarde eura, a prilagođena dobit porasla je 24 posto. Povrat na materijalni kapital dosegnuo je 23,7 posto, što uprava opisuje kao najbolji rezultat prvog polugodišta u povijesti grupe.

Rast prihoda u drugom tromjesečju najviše su potaknule naknade i prihodi od osiguranja, koji su povećani 14,3 posto, na 2,46 milijardi eura. Neto kamatni prihod iznosio je 3,66 milijardi eura, 0,4 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Krediti klijentima porasli su osam posto, na 442,6 milijardi eura, dok su depoziti povećani 8,3 posto, na 503,8 milijardi eura.

Operativni troškovi u drugom tromjesečju smanjeni su 0,7 posto, na 2,3 milijarde eura, unatoč ulaganjima u tehnologiju, umjetnu inteligenciju, prodajne kanale i razvoj proizvoda. Omjer troškova i prihoda u prvom polugodištu poboljšan je na 34,3 posto, dok je trošak kreditnog rizika ostao na niskih 17 baznih bodova. Stopa redovnoga osnovnog kapitala CET1 na kraju tromjesečja iznosila je 14,3 posto, što potvrđuje snažnu kapitalnu poziciju banke.

Veća očekivanja za 2026.

Nakon rezultata ostvarenih u prvom polugodištu UniCredit je povećao prognozu neto dobiti za 2026. na iznos znatno viši od 11 milijardi eura. Bez troškova integracije banka očekuje dobit od približno 11,5 milijardi eura.

Povećane su i srednjoročne ambicije. Uprava za 2028. očekuje neto dobit znatno višu od 13 milijardi eura, a za 2030. više od 15 milijardi eura. Te procjene ne uključuju mogući učinak pune konsolidacije Commerzbanke. UniCredit je tijekom prvog polugodišta obračunao 4,7 milijardi eura za isplate dioničarima. Planirana je i privremena novčana dividenda od približno 2,8 milijardi eura, odnosno oko polovice očekivane ukupne dividende za 2026.

Glavni izvršni direktor Andrea Orcel poručio je da je grupa ostvarila najbolje operativne rezultate i najbolje prvo polugodište u svojoj povijesti, uz rast prihoda, povećanje tržišnih udjela i nastavak ulaganja u zaposlenike i tehnologiju.