ESB zadržao ključne kamatne stope nepromijenjenima

Stopa na depozit iznosi 2,25 posto, za refinanciranja iznosi 2,40 posto, a za mogućnost posudbe na kraju dana iznosi 2,65 posto

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) danas je odlučilo da će tri ključne kamatne stope ostati nepromijenjene. Izgledi za cijene energije, doduše vrlo volatilni, trenutačno su blizu razina osnovnih lipanjskih projekcija stručnjaka Eurosustava i znatno iznad razina zabilježenih prije sukoba na Bliskom istoku, priopćili su iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Još vlada velika neizvjesnost i utjecaj energetskog šoka na inflaciju još se nije pokazao u cijelosti. Upravno vijeće stoga će pomno pratiti jačinu i trajanje tog šoka te neizravne učinke i učinke u drugom krugu. Također, Upravno vijeće obvezalo se utvrditi monetarnu politiku kojom će se postići stabilizacija inflacije na ciljnoj razini od dva posto u srednjoročnom razdoblju.

– Današnja odluka omogućuje ESB-u da ostane u dobrom položaju da prebrodi neizvjesnost izazvanu sukobom. Pri određivanju odgovarajućeg stajališta monetarne politike na svakom će sastanku primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, odluke Upravnog vijeća o kamatnim stopama ovisit će o njegovoj ocjeni inflacijskih izgleda i povezanih rizika, i to na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka, te dinamike temeljne inflacije i jačine transmisije monetarne politike. Upravno vijeće ne opredjeljuje se unaprijed za određenu dinamiku promjene stopa – priopćili su.

Kako bilo, ključne kamatne stope ESB‑a ostat će nepromijenjene: kamatna stopa na novčani depozit iznosi 2,25 posto, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosi 2,40 posto i kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana iznosi 2,65 posto.

Na toj su razini od sredine lipnja kada je ESB zaoštrila svoju monetarnu politiku. Kako su tada priopćili, očekuju da će prosječna stopa ukupne inflacije iznositi tri posto u 2026, 2,3 posto u 2027. i 2,2 posto u 2028. godini. U odnosu na ožujak stručnjaci su revidirali naviše osnovnu projekciju inflacije u 2026. i 2027. zbog više putanje cijena energije, za koju se očekuje da će u određenoj mjeri utjecati na inflaciju hrane, robe i usluga.

Dodali su da se u osnivnim projekcijama predviđa prosječna stopa gospodarskog rasta od 0,8 posto u 2026., 1,2 posto u 2027. te 1,5 posto u 2028. godini. Riječ je o reviziji naniže za 2026. i 2027. zbog izraženijeg utjecaja rata na tržišta sirovina, realne dohotke i povjerenje.