Dabrović: S ovakvim prostornim planiranjem nema dobrog i jeftinog života

Hrvatski gradovi šire se bez jasne vizije, dok apartmani, skupo stanovanje i troma administracija sve više potiskuju javni interes

Jedan od suosnivača arhitektonskog studija 3LHD, ureda koji potpisuje projekte od Trsta i Rijeke do Splita i Dubrovnika, Marko Dabrović, u javnom je prostoru rijedak sugovornik. O stanju u hrvatskom prostoru govori bez dlake na jeziku, ne štedeći ni struku, ni tromu administraciju, ni politiku, čiji modalitet rada opisuje kao bježanje od odgovornosti.

U intervjuu Dabrović secira hrvatski urbanizam: od javne nabave, apartmanizacije i divlje gradnje do Gredelja kao prilike za priuštivo stanovanje. Objašnjava zašto nam gradovi izgledaju onako kako društvo diše i što se događa kada zaboravimo pravilo iz dubrovačke vijećnice: zaboravite privatno, brinite se o javnom.