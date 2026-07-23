Biznis i politika

Dabrović: S ovakvim prostornim planiranjem nema dobrog i jeftinog života

23. srpnja 2026.
Marko Dabrović
foto Boris Ščitar
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Hrvatski gradovi šire se bez jasne vizije, dok apartmani, skupo stanovanje i troma administracija sve više potiskuju javni interes

Jedan od suosnivača arhitektonskog studija 3LHD, ureda koji potpisuje projekte od Trsta i Rijeke do Splita i Dubrovnika, Marko Dabrović, u javnom je prostoru rijedak sugovornik. O stanju u hrvatskom prostoru govori bez dlake na jeziku, ne štedeći ni struku, ni tromu administraciju, ni politiku, čiji modalitet rada opisuje kao bježanje od odgovornosti.

U intervjuu Dabrović secira hrvatski urbanizam: od javne nabave, apartmanizacije i divlje gradnje do Gredelja kao prilike za priuštivo stanovanje. Objašnjava zašto nam gradovi izgledaju onako kako društvo diše i što se događa kada zaboravimo pravilo iz dubrovačke vijećnice: zaboravite privatno, brinite se o javnom.

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#Marko Dabrović#3lhd#Urbanizam#Hrvatski Prostor#Arhitektura#Apartmanizacija
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