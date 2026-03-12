Vodstvo Zagrebačke burze dobilo novi mandat, ali samo na šest mjeseci

Predsjednici Uprave Ivani Gažić i članu Uprave Tomislavu Gračanu najkraći mandat od 2010., otkako su na čelu burze, teći će od 4. svibnja

Vodstvo Zagrebačke burze dobilo je novi mandat, ali najkraći u dosadašnjih 16 godina na čelu domaćeg tržišta kapitala. Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga održanoj danas, financijski regulator odobrio je zahtjev Nadzornog odbora Zagrebačke burze da se Ivani Gažić, predsjednici Uprave, te Tomislavu Gračanu, članu Uprave, odobri novi mandat, ali samo na šest mjeseci.

Novi mandat počinje im teći od 4. svibnja. Gažić i Gračan vode Zagrebačku burzu od 2010. godine, a u tom razdoblju nanizali su četiri četverogodišnja mandata. Ovako kratak mandat treba promatrati u svjetlu borbi koje se vode za preuzimanje većinskog udjela u Zagrebačkoj burzi, a u čemu vodeću ulogu ima država na posredan način putem Financijske agencije (Fina).

Podsjetimo, početkom kolovoza prošle godine Fina je objavila kako namjerava objaviti ponudu za preuzimanje preostalih dionica kako bi stekla većinski udjel. Trenutno je vodeći dioničar s 10 posto udjela. Za objavu ponude Fina je trebala ishoditi odobrenja hrvatskog, makedonskog te slovenskog regulatora s obzirom na to da je Zagrebačka burza vlasnica Ljubljanske burze, a ima i trećinu udjela u Makedonskoj burzi.

Hrvatski i makedonski regulator dali su zeleno svjetlo, ali je ideja propala zbog protivljenja slovenske Agencije za nadzor vrijednosnih papira (A-TVP). Rješenju A-TVP-a s kraja godine prethodila je i odluka slovenske vlade da Ljubljansku burzu proglasi kritičnom infrastrukturom, pa Fina – čak i da je dobila odobrenje regulatora – mora tražiti i dozvolu slovenske vlade. Fina je protiv rješenja A-TVP-a podnijela žalbu Upravnom sudu u Sloveniji, no upućeni smatraju da su šanse da sud poništi ili preinači rješenje regulatora praktički na nuli.

Da bi se cijela priča dodatno zakomplicirala, pobrinuo se slovenski poduzetnik Matej Rigelnik, sin Hermana Rigelnika, prvog predsjednika slovenskog parlamenta (Državnog zbora) u neovisnoj Sloveniji. Rigelnik je putem svoje kompanije Axor holding kupio dva posto dionica Zagrebačke burze istoga dana kad je Fina objavila svoju namjeru preuzimanja. Početkom prosinca ponudio je četiri milijuna eura za preuzimanje cijelog udjela Ljubljanske burze. No, o njegovoj ponudi ne može se odlučivati dok traje Finina ponuda.

U takvim okolnostima logično je da je Nadzorni odbor zatražio šestomjesečni mandat za Gažić i Gračan dok ne postane jasno kako će Fina proći u sudskom sporu s A-TVP-om te hoće li možda i službeno odustati od ponude.