Zašto dionice Croatia osiguranja ili Končara nisu jeftinije?

Na domaćoj burzi postoji nekoliko izdanja kojima je cijena posljednjih godina snažno narasla i vape za cijepanjem dionica

Na pitanje za koju je hrvatsku dionicu trebalo dati najviše novca, stariji kroničari domaćeg tržišta kapitala sjetit će se Jamnice. Dionica tog proizvođača mineralne vode i bezalkoholnih pića u vrijeme dok je bila u sastavu nekadašnjeg Agrokora imala je uvjerljivo najvišu jediničnu cijenu na burzi. Burzovna statistika pamti da je 2017., netom prije nego što se Agrokor zaljuljao, a potom i potonuo, za jednu dionicu Jamnice trebalo dati 165 tisuća kuna, odnosno 21.912 eura.

Uz skromnih 18 posto udjela slobodnih dionica, zbog tolike cijene bilo je vrlo malo zainteresiranih za trgovanje Jamnicom. Izvješće za 2016. govori da je te godine vlasnika promijenilo tek 357 dionica. Doduše, kupcima se već iduće godine ta odluka obila o glavu. Kao što se zna, dioničari Agrokorovih kompanija, ako nisu uspjeli prodati dionice pošto-poto tijekom 2017., kasnije su izgubili sav uloženi novac i jedini su pravi gubitnici propasti nekad najveće hrvatske kompanije.