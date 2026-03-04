HPB preuzima Croatia banku za 15 milijuna eura

S imovinom od 263,8 milijuna eura i tržišnim udjelom od 0,29 posto, Croatia banka jedna je od najmanjih banaka na tržištu

Nakon što je 2022. preuzela nekadašnju hrvatsku podružnicu ruskog Sberbanka, Hrvatska poštanska banka (HPB) ušla je u vlasništvo još jedne male banke. Kako je priopćio u objavi na Zagrebačkoj burzi, HPB je u srijedu s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita potpisao ugovor o kupoprodaji dionica koje predstavljaju 100 posto udjela u Croatia banci.

Ukupna vrijednost transakcije iznosi 15 milijuna eura.

- Zaključenje transakcije podložno je ispunjenju prethodnih uvjeta zaključenja koji se odnose na ishođenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i ostalih radnji koje su ugovorne strane dužne ispuniti, uključujući i odobrenje stjecanja dionica od strane Glavne skupštine Banke, nakon čega će se pristupiti zaključenju transakcije i prijenosu svih dionica na HPB – dodaje se u priopćenju.

Croatia banka jedna je od najmanjih banaka na tržištu. Prema statistici Hrvatske narodne banke (HNB), krajem prošle godine imala je imovinu od 263,8 milijuna eura. Gledano prema udjelu u imovini od 0,29 posto, Croatia banka je 17. po veličini među 20 banaka koje posluju na hrvatskom tržištu. Statistika središnje banke pokazuje da je ta državna banka bilježila smanjenje imovine od gotovo 10 posto, ali je poslovala s dobiti od 1,4 milijuna eura.

Kao i ostale male banke, nova akvizicija HPB-a nisko je profitabilna. Dok je prosjek prinosa na kapital (ROE) cijelog bankarskog tržišta iznosio krajem prosinca iznosio 14,6 posto, Croatia banka bilježila je ROE malo ispod šest posto. Prinos na imovinu (ROA) također je ispodprosječan - 0,51 posto nasuprot prosječnih 1,64 posto cijelog tržišta.

S druge strane, HPB je peta po veličini banka u Hrvatskoj s imovinom od 8,5 milijardi eura i udjelom na tržištu od 9,4 posto. Neto dobit HPB Grupe nakon poreza iznosi 58,77 milijuna eura.

Prema podacima iz konsolidiranog izvješća za prošlu godinu, neto dobit banke iznosila je 59,13 milijuna eura, društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest ostvarilo je dobit 155,6 tisuća eura, a HPB-nekretnine neto dobit od 110,85 tisuće eura.

Prošle godine HPB je zabilježio rast imovine od devet posto, koja je tako prvi puta u povijesti banke prešla razinu od osam milijardi eura. HPB je je danas gotovo četiri puta veća banka nego prije deset godina, odnosno više nego dvostruko veća u odnosu na prije pet godina. U izvješću za prošlu godinu predsjednik Uprave Marko Badurina posebno je istaknuo ekspanziju kreditnog portfelja za 27,2 posto.