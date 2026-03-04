Končar D&ST potpisao ugovor vrijedan 26 milijuna eura

Dok D&ST osigurava izvozni posao s grupacijom EVN do 2029., burza je već reagirala skokom cijena

Končar - Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) potpisao je ugovor s austrijskom kompanijom Netz Niederösterreich GmbH (NÖ Netz) o isporuci energetskih transformatora, vrijedan više od 26 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz Končara.

NÖ Netz, dio EVN grupe, sa sjedištem u Maria Enzersforfu, dodijelio je Končaru D&ST ugovor za isporuku srednje energetskih transformatora, a realizacija pojedinih isporuka se očekuje u razdoblju od rujna 2028. do 31. prosinca 2029. godine, uz mogućnost naručivanja opcionalnih komada za isto to razdoblje, ističe se u priopćenju.

Opseg radova uključuje projektiranje, proizvodnju, ispitivanje, isporuku, istovar i montažu predmetnih transformatora, uz poštivanje svih zakonskih obaveza, zahtjeva kupca i standarda Končara D&ST, dodaje se u priopćenju.

- Taj ugovor predstavlja nastavak nastupa tvrtke Končar D&ST na austrijskom tržištu te potvrđuje njezinu poziciju jednog od vodećih proizvođača srednje energetskih transformatora i važnog aktera u modernizaciji i izgradnji elektroenergetske infrastrukture Europe - ističu iz te kompanije.

Na Zagrebačkoj burzi povlaštenom dionicom te kompanije do 12,30 sati protrgovano je 441 tisuću eura, a cijena joj je skočila 4,65 posto, na 3.600 eura. Redovnom dionicom, pak, ostvareno je 133 tisuće eura prometa, a cijena joj je ojačala 1,35 posto, na 3.750 eura.