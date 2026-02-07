Tvrtke i tržišta

Za razliku od 'običnih' data centara, Inovapro Green AI vraća energiju

7. veljače 2026.
Inovapro Green AI

Inovapro Green AI

Donatella Pauković
Donatella Pauković

Podatkovni je to centar zamišljen kao zatvoreni ekosustav u kojemu se energija i proizvodi i troši, odnosno otpadna energija postaje korisna

Nekima poznat kao bivši državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te gradski vijećnik i kandidat za splitskoga gradonačelnika, Ante Čikotić danas je uspješan poduzetnik čija tvrtka Inovapro u Čaporicama pokraj Trilja gradi ni manje ni više nego prvi zeleni podatkovni centar u ovom dijelu Europe, namijenjen skladištenju velikih količina podataka kakvi se danas upotrebljavaju za pogon umjetne inteligencije.

Nije rijetkost da se političari okušaju i u poduzetničkim vodama, a Čikotić se i prije u javnosti isticao svojim inovativnim idejama za energetsku učinkovitost, pa ne čudi njegov angažman na projektu Invapro Green AI. Podatkovni je to centar zamišljen kao zatvoreni ekosustav u kojemu se energija i proizvodi i troši, odnosno otpadna energija postaje korisna.

– Na jednoj lokaciji povezujemo proizvodnju energije, baterijsko skladištenje, upravljanje potrošnjom i hlađenje u mikromrežu, a otpadna toplina IT-a postaje korisna procesna toplina za druge sadržaje, kao što su sušare, topla voda, predgrijavanje procesa i sl. Time se ukupna učinkovitost sustava diže iznad klasičnog modela 'struja unutra – toplina van' – slikovit je Čikotić.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Ante Čikotić#Inovapro#Inovapro Green Ai#Podatkovni Centar#Energija#Trilj
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right