Za razliku od 'običnih' data centara, Inovapro Green AI vraća energiju

Nekima poznat kao bivši državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te gradski vijećnik i kandidat za splitskoga gradonačelnika, Ante Čikotić danas je uspješan poduzetnik čija tvrtka Inovapro u Čaporicama pokraj Trilja gradi ni manje ni više nego prvi zeleni podatkovni centar u ovom dijelu Europe, namijenjen skladištenju velikih količina podataka kakvi se danas upotrebljavaju za pogon umjetne inteligencije.

Nije rijetkost da se političari okušaju i u poduzetničkim vodama, a Čikotić se i prije u javnosti isticao svojim inovativnim idejama za energetsku učinkovitost, pa ne čudi njegov angažman na projektu Invapro Green AI. Podatkovni je to centar zamišljen kao zatvoreni ekosustav u kojemu se energija i proizvodi i troši, odnosno otpadna energija postaje korisna.

– Na jednoj lokaciji povezujemo proizvodnju energije, baterijsko skladištenje, upravljanje potrošnjom i hlađenje u mikromrežu, a otpadna toplina IT-a postaje korisna procesna toplina za druge sadržaje, kao što su sušare, topla voda, predgrijavanje procesa i sl. Time se ukupna učinkovitost sustava diže iznad klasičnog modela 'struja unutra – toplina van' – slikovit je Čikotić.