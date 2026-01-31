EPP u Zagrebu usvojio Deklaraciju o demografiji

Demografski izazovi postali su strateški prioritet za Europsku uniju i sve članice EPP-a jer utječu i na gospodarski rast i konkurentnost

Demografski izazovi izravno utječu na gospodarski rast, konkurentnost, održivost javnih financija, ali i na politički osjetljive teme poput tržište rada i migracija, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj EU, zbog čega je Europska pučka stranka (EPP) na skupu u Zagrebu koji je okupio oko 20 europskih čelnika, usvojila Deklaraciju o demografiji.

Usvojena deklaracija demografiju definira kao 'strateški imperativ Europske unije', a kako su na konferenciji za medije naglasili hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik EPP-a Manfred Weber, dokument sastavljen u Zagrebu će postati sastavni dio programa svih stranaka okupljenih u EPP-u.

Hrvatska dala platformu

- Imali smo vrlo uspješan skup zadnja dva dana, a Hrvatska je pružila fantastičnu platformu. Hrvatska je jedna uspješna zemlja, a uz to i najmlađa članica EU-a - rekao je okupljenima Weber.

Plenković, trenutačno jedan od premijer u Europskom vijeću s najdužim stažem, istaknuo je kako se Europa nalazi u 'povijesnom trenutku' obilježenom globalnim napetostima između SAD-a, Kine i Rusije, zbog čega su, kako je naglasio, potrebne brže i učinkovitije odluke unutar EU-a, a EPP, kao najveća politička skupina, u tom kontekstu snosi posebnu odgovornost jer iz nje dolaze predsjednica Europske komisije, predsjednica Europskog parlamenta, 14 povjerenika te predstavnici u 13 od 27 država članica.

Obrana i konkurentnost

U fokusu rasprava EPP-ovih predstavnika u Zagrebu bile su i brojne druge teme, poput obrane i sigurnosti, ali i kompetitivnost, pa se tako u sklopu susreta raspravljalo i o niižim cijenama električne energije za građane, priuštivom stanovanju te ideji tzv. 28. režima, koji bi trebao omogućiti bolje plaćene poslove i jednostavnije poslovanje na razini cijele Unije.

Sigurnost je označena kao jedno od ključnih pitanja. Otvorena je rasprava o članku 42.7 Ugovora o Europskoj uniji, koji se odnosi na solidarnost u slučaju oružanog napada, a koji je, kako je istaknuto, u nekim elementima čak ambiciozniji od NATO-ova okvira. Zagreb je, prema porukama s konferencije, mjesto na kojem su ti razgovori formalno otvoreni.

Energetska neovisnost postavljena je kao preduvjet europske konkurentnosti. Europska unija danas uvozi najveći dio svojih energenata što je čini ranjivom u geopolitičkom smislu. Plenković je upozorio da se Europa približava vrhuncu iskoristivosti fosilnih goriva, nakon čega će cijene energije rasti, što bi moglo predstavljati prijelomni trenutak za europsko gospodarstvo.

U kontekstu klimatskih politika poručeno je da ne treba odustajati od ciljeva koji su zadani u proteklim godinama, ali da je nužan pragmatičan, a ne idealistički pristup.

Nuklearna energija u raspravama

Dotaknuto je i pitanje nuklearne energije, pri čemu je naglašeno da Francuska, kao jedina članica EU-a s nuklearnim arsenalom, ima specifičnu poziciju, no da zasad ne postoje dogovori o širem europskom nuklearnom okviru. S druge je strane naglašeno da nuklearna energija ostaje dio rasprava unutar energetske politike.

- A to je posebno bitno za Hrvatsku koja ima u svom vlasništvu dio Nuklearne elektrane Krško koja je teritorijalno smještena u Sloveniji - zaključio je Plenković.