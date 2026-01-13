Zalando zatvara skladište u Njemačkoj, bez posla ostaje 2700 ljudi

Nakon preuzimanja platforme About You, modni div gasi restrukturira logističku mrežu radi veće automatizacije i ušteda

U sklopu preslagivanja svoje europske logističke mreže, njemački online trgovac Zalando najavio je zatvaranje skladišta u njemačkom gradu Erfurtu, njihovog najstarijeg centra otvorenog 2012. godine, pri čemu će otkaze dobiti 2700 ljudi. Osim planiranog zatvaranja skladišta do rujna 2026., Zalando je prekinuo suradnju s tri vanjska logistička partnera na lokacijama izvan Njemačke.

Podsjetimo, čelnici kompanije donijeli su ovakve odluke u nešto manje od godinu dana nakon što je Zalando finalizirao preuzimanje konkurentske platforme About You za 1,1 milijardu eura.

Također, u trećem tromjesečju 2025. godine Zalando je izvijestio o snažnom rastu prihoda od 26,5 posto na tri milijarde eura i dobiti za 21,6 posto na 96 milijuna eura, upravo zahvaljujući preuzimanju About You. Zabilježen je i rast bruto volumena prodane robe na 4,2 milijarde eura u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

Prema pisanju Bloomberga, Zalando se sada planira fokusirati na bolje rezultate obiju platformi, uz plan da srednjoročni godišnji rast prihoda, kao i ukupne vrijednosti prodane robe, dosegne dvoznamenkastih 10 posto.

'Nužan korak'

Kako objašnjavaju iz Zalanda, ovakav je potez bio nužan za dugoročnu održivost poslovanja, a odluka o zatvaranju skladišta, otkazima i ukidanju suradnji 'nije donesena olako'.

– Logistička mreža kompanije About You izvorno se sastojala od četiri lokacije kojima upravljaju partneri. Nakon provedene strateške analize, odlučili smo dvije od tih lokacija integrirati u našu vlastitu mrežu. Utvrdili smo da je evolucija naše mreže nužna kako bismo odgovorili na osnovne potrebe modernog logističkog poslovanja i izgradili infrastrukturu spremnu za buduće izazove. Ove mjere predstavljaju najbolji način za zadovoljavanje budućih potreba kupaca i partnera, uz održavanje konkurentne troškovne osnove cijele mreže – poručuju iz Zalanda, dodajući da će odmah započeti razgovore s radničkim vijećem o socijalnom planu.

Bez utjecaja na Hrvatsku

Hrvatski kupci, koji se u velikoj mjeri oslanjaju na usluge Zalanda i About You, prema službenim odgovorima iz kompanije, ne bi trebali osjetiti negativne posljedice ovih promjena. Na upit o utjecaju na isporuke i suradnju s lokalnim partnerima poput Hrvatske pošte, dobili smo jasan odgovor da 'niti Zalando niti About You ne upravljaju logističkim centrima u Hrvatskoj'.

– Ove promjene neće utjecati na poslovanje u Hrvatskoj te se ono nastavlja kao i do sada – poručuju iz Zalanda.

Iz tvrtke pojašnjavaju da je revizija logističke mreže zapravo plan za usklađivanje kapaciteta unutar zajedničke mreže dvaju brendova. Iako ne otkrivaju o kojim se točno trima lokacijama izvan Njemačke radi, naglašavaju da su zaposlenici na tim mjestima izravno zaposleni kod vanjskih pružatelja usluga, ali da nastoje da njihova tranzicija bude 'korektna'.

Okret prema automatizaciji

Zalando sada planira preusmjeriti resurse u modernije i automatiziranije centre koji mogu podržati planirani rast. Strateška potreba za razvojem postojala je, kažu, i prije udruživanja s About You, a sada poduzimaju značajniji korak ka tomu.

Za hrvatske korisnike to znači da će logistički lanci ostati nepromijenjeni, dok će se centralne operacije u Njemačkoj, gdje je tvrtka i osnovana 2008. godine, oslanjati na napredniju tehnologiju. Time Zalando nastoji zadržati vodeću poziciju na tržištu unatoč izazovnim gospodarskim prilikama u Njemačkoj.

Val otkaza i stečajeva na njemačkom tržištu

Naime, otkazi i zatvaranje skladišta u Zalandu dio su šireg vala nestabilnosti u njemačkom industrijskom sektoru, nakon, primjerice, gubitka radnih mjesta u Volswagenu i Robert Boschu.

Osim toga, kraj 2025. godine u Njemačkoj je obilježen i nizom zahtjeva za stečajem tvrtki, kojih je u prosincu bilo 15,2 posto više nego na kraju 2024. godine. Najviše je stečajeva zabilježeno upravo u sektorima skladištenja, ali i prometa i ugostiteljstva.

Nakon planiranih zatvaranja, Zalandu će ostati 14 logističkih centara u sedam zemalja, a osim prodaje odjeće i obuće modnih brendova, kompanija će preko svoje B2B jedinice pod nazivom ZEOS (Zalando E-commerce Operating System) nastaviti pružati logističke usluge za druge trgovce, kao što je britanski Next.