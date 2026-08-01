Unplugged

AI u marketingu: Granica je kada publika prepozna robota

1. kolovoza 2026.
Generacije na radnom mjestu
foto Shutterstock
Kata Pranić
Kata Pranić
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Vidi se iz aviona što je generirano, a što je doista osmislio čovjek, kao što je i jasna razlika između vanilije i čokolade

Sve je više sadržaja stvorenog umjetnom inteligencijom, ali sve je više i onih koji to prepoznaju. Iako se na prvu doima da je AI isplativ (besplatan) kreator sadržaja, na duge staze gubi bitku s ljudskom kreativnošću. Tu je i pitanje autorskih prava, te granice koja se ne smije prijeći, posebice kad je riječ o marketinškim kampanjama.

– Granica dobrog ukusa počinje onoga trenutka kad publika osjeti da joj se obraća robot. Danas ljudi vrlo dobro prepoznaju sadržaj koji je generirao AI. Komentari poput 'ovo je sigurno radio ChatGPT' ili 'ovo izgleda kao AI' sve se češće upotrebljavaju kao kritika, a ne kao pohvala. To nam govori da tehnologija sama po sebi nije konkurentska prednost. Prednost je i dalje ideja, stajalište i razumijevanje ljudi kojima se obraćate – kaže glavna direktorica Komunikacijskog laboratorija Manuela Šola.

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#Umjetna Inteligencija#Manuela Šola#Iva Kaligarić#Robert Pešić#Kreativnost#Marketinške Kampanje
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