AI Infrastruktura

Hrvatska za 10 milijuna eura ide s Poljskom u utrku za AI gigatvornicu

30. srpnja 2026.
3D illustration of glowing blue "AI" text on a computer chip, dark background with circuit board texture.

3D illustration of glowing blue "AI" text on a computer chip, dark background with circuit board texture.

foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Novac ide za budući zakup računalnih usluga, i to samo ako projekt koji koordinira Poljska pobijedi na europskom natječaju.

Hrvatska je spremna izdvojiti do deset milijuna eura za sudjelovanje u projektu velike europske gigatvornice umjetne inteligencije koji koordinira Poljska. Vlada je danas Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih odobrila preuzimanje te obveze, pri čemu je po pet milijuna eura predviđeno u 2028. i 2029. godini.

To, međutim, ne znači da Hrvatska sada Poljskoj uplaćuje deset milijuna eura niti da je već odlučeno da će gigatvornica biti izgrađena u toj zemlji. Obveza će postati pravno obvezujuća samo ako projekt kojem se Hrvatska priključila bude odabran u europskom postupku.

Hrvatska tim novcem ne bi financirala samu gradnju zgrade ni kupovala vlasnički udio u budućem postrojenju. Riječ je ponajprije o obvezi kupnje računalnih usluga, odnosno pristupa dijelu kapaciteta buduće gigatvornice, koje bi potom mogli koristiti hrvatsko gospodarstvo, znanstvene institucije i javni sektor.

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#Gigatvornica#Umjetna Inteligencija#Poljska#Eurohpc#Ministarstvo Znanosti Obrazovanja I Mladih#Eu Fondovi#Ai Infrastruktura
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