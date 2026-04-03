Bezbolni i kratki zahvat za vid bez naočala

U pedesetima mnogi ljudi prvi put osjete da im vid više nije pouzdan kao prije. Čitanje poruka, rad na računalu ili vožnja noću odjednom zahtijevaju dodatni napor. Naočale postaju stalni pratitelj – jedne za čitanje, druge za rad na računalu, treće za daljinu.

Ono što se godinama smatralo neizbježnim dijelom starenja, danas se u Poliklinici Bilić Vision rješava jednim kratkim kirurškim zahvatom – trajno.

Ugradnja premium leća: rješenje za vid na svim udaljenostima

Sve veći broj aktivnih ljudi u pedesetima i šezdesetima odlučuje se na zahvat ugradnje premium intraokularne leće. Riječ je o modernoj metodi kojom se prirodna očna leća zamjenjuje umjetnom, čime se istovremeno rješava dioptrija i sprječava razvoj sive mrene.

Rezultat je jasan vid na svim udaljenostima – za vožnju, rad na računalu i čitanje – bez stalne potrebe za naočalama.

Za razliku od naočala, ovo je odluka koja donosi dugoročan rezultat. Pacijenti ne rješavaju samo trenutni problem vida, nego uklanjaju potrebu za budućom operacijom očne sive mrene.

Iskustvo i tehnologija koji čine razliku

Ono što Polikliniku Bilić Vision izdvaja od drugih, nije samo ova metoda uklanjanja starosne dalekovidnosti, uz ugradnju premium leće u oko, već i razina iskustva i tehnologije.

Naš očni kirurg Luka Bilić bio je među prvim kirurzima u Europi koji su započeli s ugradnjom ovakvih najmodernijih leća, a danas iza sebe ima više od 1000 ovakvih zahvata u posljednjih nekoliko godina.

U Poliklinici Bilić Vision, ovi se zahvati izvode na dnevnoj bazi i uz pomoć vrlo preciznog lasera, koji omogućuje veću pouzdanost ključnih koraka operacije, manji stres za oko i brži oporavak pacijenta. Upravo ta kombinacija iskustva kirurga i napredne tehnologije direktno utječe na kvalitetu vida nakon zahvata.

Minimalan zahvat i brz oporavak

Za pacijenta, cijeli proces je značajno jednostavniji, nego što očekuje. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji kapljicama, potpuno je bezbolan i traje desetak minuta po oku. Nakon kratkog odmora pacijent odlazi kući odmah nakon toga.

Već sljedeći dan, vid je značajno jasniji, a kroz nekoliko dana većina ljudi vraća se svojim uobičajenim aktivnostima, uključujući posao, vožnju i rad na računalu.

Za poslovne ljude to znači minimalan prekid svakodnevice i brz povratak punoj učinkovitosti.

Očuvanje vida za maksimalnu učinkovitost

U kontekstu sve većeg fokusa na dugovječnost i produktivni radni vijek, kvaliteta vida postaje važan, ali često zanemaren faktor performansi.

Loš vid ne znači samo nelagodu. Znači sporije donošenje odluka, dodatni napor pri radu i tijekom dana (vožnja danju ili noću, čitanje s ekrana i mobitela, slobodu u kući i zvan nje te mogućnost slobodnog bavljenja hobijem ili sportom).

Zato sve više ljudi na vodećim pozicijama ne gleda na ovaj zahvat kao na trošak, nego kao investiciju u vlastitu učinkovitost i kvalitetu života.

Dugoročna odluka, a ne kratkoročno rješenje

Naočale su desetljećima bile jedino rješenje. No za one koji razmišljaju o dugoročnom rješenju i žele investirati u svoje zdravlje, ugradnja premium intraokularnih leća postaje prvi izbor za trajno oslobađanje od naočala.

U vremenu u kojem je fokus na optimizaciji vlastitih performansi i kvalitete života, jasan vid postaje jedna od rijetkih investicija koja se osjeti – svaki dan.

Za one koji razmišljaju u tom smjeru, prvi korak nije sama operacija, nego detaljan pregled i razgovor s oftalmologom – kirurgom, kako bi se utvrdilo je li ova metoda pravo rješenje za njihov vid.

Ugradnja premium leće više je od medicinskog zahvata. To je promišljeno ulaganje u dugoročnu kvalitetu vida i svakodnevnu učinkovitost.