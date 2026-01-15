Gala koncert otvorio godinu velikih obljetnica Hrvatskoga glazbenog zavoda

Svečani koncert u povodu početka proslave 200. obljetnice HGZ-a u zagrebačkom HNK oživio je najljepše hrvatske skladbe

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu postalo je pozornica posebnog glazbenog doživljaja - gala koncerta 'Glazbeni te zove!'. Ovaj svečani događaj, održan 14. siječnja 2025., organiziran u suradnji Hrvatskoga glazbenog zavoda, HNK u Zagrebu i Hrvatske radiotelevizije okupio je brojne glazbenike, umjetnike, visoke uzvanike i ljubitelje klasične glazbe, najavio veliku završnicu obnove prve zagrebačke koncertne dvorane i označio početak proslave dvostrukog jubileja Hrvatskoga glazbenog zavoda.

'Dolazak nove godine donosi nam završetak obnove nakon potresa naše 150 godina stare zgrade, doma hrvatske klasične glazbe, ali i početak proslave nevjerojatnih 200 godina neprekidnog rada udruge ljubitelja glazbe. Dok zgrada u Gundulićevoj nakon temeljite obnove dobiva najsuvremenije ruho, Hrvatski glazbeni zavod potvrđuje svoju trajnu ulogu u razvoju hrvatske glazbene kulture. Naša je vizija univerzalnim jezikom glazbe povezivati prošlost i budućnost, domaću i svjetsku umjetnost, a iznad svega, povezivati ljude', istaknula je predsjednica Hrvatskoga glazbenog zavoda prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

Na pomno osmišljenom koncertnom programu našla su se antologijska djela hrvatskih skladatelja, i time ispričala povijest Hrvatskog glazbenog zavoda (HGZ), što je pred ispunjenim gledalištem i uz iznimnu posjećenost dodatno potvrdilo snažnu povezanost publike s hrvatskom glazbenom baštinom. Ivan pl. Zajc tu je bio ravnatelj glazbene škole, Vatroslav Lisinski napisao je statut HGZ-a, Ivo Tijardović bio je jedan od predsjednika, Jakov Gotovac i Boris Papandopulo ondje su dirigirali, a ostavština najistaknutije hrvatske skladateljice, Dore Pejačević, čuva se u arhivu HGZ-a.

Bisere hrvatske glazbe na svečanom koncertu 'Glazbeni te zove!' izveli su poznati hrvatski operni solisti – Josipa Bilić, Kristina Kolar, Dora Jana Klarić, Roko Radovan, Tomislav Jukić, Davor Nekjak i Ivica Čikeš. Simfonijskim orkestrom i Zborom Hrvatske radiotelevizije te Akademskim zborom Ivan Goran Kovačić u svom sada već prepoznatljivom stilu dirigirao je njemački maestro Valentin Egel, koji je ujedno i ravnatelj Riječke opere.

Ovoj glazbenoj svečanosti prisustvovala je i ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, koja je još jednom podsjetila na važnost HGZ-a kao institucije koja zaslužuje najmoderniju pozornicu. 'Obnova povijesne zgrade Hrvatskoga glazbenog zavoda jedan je od strateških projekata u području zaštite i revitalizacije kulturne baštine u Hrvatskoj. Uz restauraciju povijesne arhitekture, naša je vizija udahnuti joj novi život te je transformirati u moderno kulturno središte. Želimo da HGZ ponovno postane dinamično mjesto susreta koje će inspirirati nove generacije umjetnika i publike, i tako mu osigurati relevantnost u desetljećima koja dolaze.'

Nastojanje da se glazbena baština približi svakodnevici građana jedan je od ciljeva Hrvatskoga glazbenog zavoda. Gala koncert 'Glazbeni te zove!' najava je njegova otvorenja početkom 2027. godine i početak intenzivne komunikacije s publikom. Na samome kraju večeri, uzvanicima je darovano cvijeće kojim je bio ukrašen HNK, što je s iskrenim oduševljenjem dočekano kao simbolična gesta - da dio umjetnosti ponesu sa sobom u svakodnevni život, a ujedno i kao tiha, ali snažna poruka o održivosti i odgovornom odnosu prema kulturi koju Hrvatski glazbeni zavod dosljedno njeguje.