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Nisu svi poslodavci isti, zato ih zakon ne bi smio jednako tretirati

8. lipnja 2026.
insider trading, trgovanje informacijama, prijava
Edis Felić
Edis Felić

Prijedlog kazni za neprijavljivanje radnika mora razlikovati zlonamjerne poslodavce od onih koji su samo zakasnili s prijavom

Na e-Savjetovanjima traje javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Ima mnogo, prema mome mišljenju, dobrih prijedloga, no pisci zakona iz raznih ih razloga odbijaju, najčešće bez valjanih argumenata.

Iako svi u raspravi smatraju da je Zakonom iz 2023. napravljen korak naprijed, još ima nedostataka, što pokazuju i slabi učinci njegova uvođenja.

Zato jedan od prijedloga dolazi od Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), u kojoj smatraju da treba napraviti jasnu distinkciju između stvarnoga neprijavljenog rada, odnosno 'rada na crno', i 'ostalih pojavnih oblika te je nužno razlikovati povrede po težini/kategorijama', a to znači i prema visini kazni.

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#Poslodavci#Zakon#Edis Felić#Pravda Za Sve#Neprijavljeni Radnici#Neprijavljeni Rad
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