Nisu svi poslodavci isti, zato ih zakon ne bi smio jednako tretirati

Prijedlog kazni za neprijavljivanje radnika mora razlikovati zlonamjerne poslodavce od onih koji su samo zakasnili s prijavom

Na e-Savjetovanjima traje javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Ima mnogo, prema mome mišljenju, dobrih prijedloga, no pisci zakona iz raznih ih razloga odbijaju, najčešće bez valjanih argumenata.

Iako svi u raspravi smatraju da je Zakonom iz 2023. napravljen korak naprijed, još ima nedostataka, što pokazuju i slabi učinci njegova uvođenja.

Zato jedan od prijedloga dolazi od Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), u kojoj smatraju da treba napraviti jasnu distinkciju između stvarnoga neprijavljenog rada, odnosno 'rada na crno', i 'ostalih pojavnih oblika te je nužno razlikovati povrede po težini/kategorijama', a to znači i prema visini kazni.