Narikače Imago Ogilvyija osvojile broncu na Cannesu

Deset godina nakon što su osvojili lava za kampanju Wings of Love, Imago Ogilvy je osvojio novu nagradu na prestižnom svjetskom natjecanju

U Lijepu Našu stiže još jedna nagrada s prestižnog svjetskom marketinškog festivala Cannes Lions. Točno deset godina nakon što je žiri osvojila ljubavna priča roda Klepetana i Malene u kampanji za Janu, Wings of Love, agencija Imago Ogilvy dobila je svog drugog lava. Ovaj put, broncom je nagrađena kampanja Posljednji GUC GUC (Cry for Hidration), oglašivača Studena u kojoj narikače nariču za svima onima koji umiru od žeđi. Ova lokalna tradicija u kampanji je dobila novu svrhu, a kreativci spretno duhovitu ideju prilagodili društvenim mrežama. Nagradom osvojenom u kategoriji Social&Creator agencija je još jednom potvrdila kreativnu izvrsnost na globalnoj sceni.

Kako stoji u priopćenju Hrvatske udruge reklamnih agencija (HURA), nagrada predstavlja značajno priznanje za inovativan pristup komunikaciji i snažnu povezanost s lokalnom publikom kroz relevantan i angažirajući sadržaj. Uspjeh dodatno učvršćuje poziciju agencije među vodećim kreativnim timovima u regiji te potvrđuje da lokalne ideje mogu ostvariti svjetski odjek.

- Iznimno smo sretni i ponosni što smo još jednom ispisali povijest i osvojili nagradu koja predstavlja sveti gral za cijelu našu industriju. U Imagovom DNA zapisan je kreativni kod koji nas neprestano potiče i motivira da stvaramo stvari koje će iza sebe ostaviti trag. Ponosan sam na svoj tim jer našim radom dokazujemo da ovako velike nagrade nisu slučajnost već nešto što se ponavlja i uvijek nas iznova motivira - izjavio je Darko Bosnar, Chief Creative Officer iz Imago Ogilvy agencije.